Philips Destek Tarağı, Philips bikini bölgesi düzelticime nasıl takabilirim?

Bikini bölgesini düzeltmek ve farklı stiller oluşturmak için bikini bölgesi düzeltme başlığını kullanabilirsiniz. Kılları 3 mm uzunluğunda kesmek için bikini bölgesi düzeltici tarağı da takabilirsiniz.

Not: Kesme ünitesi, bikini bölgesi düzeltme başlığından düşerse yerine geri takabilirsiniz. Kesme ünitesini yerine oturacak şekilde düzeltme başlığına bastırın.

Cihazı özel bölgede (dış dudakların dış ve iç kısmı) kullanırken tarak takılı halde düzeltme başlığını kullandığınızdan emin olun.

Tarağı takmak için (Resim 1):

Tarağın bir tarafındaki çentiği düzeltme başlığındaki girintiye yerleştirin. Tarağın diğer tarafındaki çentik, düzeltme başlığının diğer tarafındaki girintiye oturana kadar tarağı düzeltme başlığına doğru bastırın. Doğru takıldığında tarağın yerine oturduğunu klik sesiyle duyacaksınız.

Tarağı çıkarmak için (Resim 2):

Tarağın bir tarafında, tarak ve düzeltme başlığının arasına bir tırnağınızı yerleştirin. Düzeltme başlığından çıkana kadar tarağı tırnağınızla çekin. Tarağı çıkarmak için arka kısmından veya dişlerinden çekmeyin