Tarağı, Philips bikini bölgesi düzelticime nasıl takabilirim?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bikini bölgesini düzeltmek ve farklı stiller oluşturmak için bikini bölgesi düzeltme başlığını kullanabilirsiniz. Kılları 3 mm uzunluğunda kesmek için bikini bölgesi düzeltici tarağı da takabilirsiniz.
Not: Kesme ünitesi, bikini bölgesi düzeltme başlığından düşerse yerine geri takabilirsiniz. Kesme ünitesini yerine oturacak şekilde düzeltme başlığına bastırın.
Cihazı özel bölgede (dış dudakların dış ve iç kısmı) kullanırken tarak takılı halde düzeltme başlığını kullandığınızdan emin olun.
Tarağı takmak için (Resim 1):
Tarağı çıkarmak için (Resim 2):
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRL129/00, BRE708/05, BRE709/05. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›