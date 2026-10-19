2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02, SCY933/01, SCY930/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Philips Avent biberon ve emziğimi ilk kullanım için nasıl hazırlarım?
Orijinal Natural veya Anti-colic emzik ile Natural Response emzik arasındaki farklar nelerdir?
Natural Response biberon ve emziğimi nasıl monte ederim?
Natural Response emzik paketlerinde neden yaş göstergesi yok?
Philips Avent biberonlar dondurucuya koyulabilir mi?
Yeni ürünüm neden kağıt kutuda geliyor?
Natural Response emziği orijinal Natural biberonla kullanabilir miyim?
Natural Response emziği AirFree Hava Boşaltma Parçası olmadan kullanabilir miyim?
Bebeğim neden Natural Response emziği reddediyor?
Natural Response emzikle bebeğime yoğun kıvamlı gıdalar verebilir miyim?
Natural ve Natural Response emzikler arasındaki farkları nasıl anlayabilirim?
Hangi Natural Response emzik bebeğim için en uygundur?
AirFree hava boşaltma parçası Avent Natural Response biberon ile nasıl kullanılır?
Philips Avent biberonla besleme ürünlerim karşılıklı olarak uyumlu mu?
Natural Response emziğin avantajları nelerdir?