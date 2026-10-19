Philips Destek AirFree hava boşaltma parçası Avent Natural Response biberon ile nasıl kullanılır?

Kullanmadan önce tüm parçaları mutlaka temizleyin ve dezenfekte edin.

Biberonu (AirFree hava boşaltma parçası takılıyken) birkaç saniyeliğine ters çevirerek emziği sütle doldurun. Ardından beslemek için biberonu, AirFree hava boşaltma parçası bebeğinizin burnuyla hizalı olarak yukarı bakacak şekilde döndürün.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02, SCY933/01, SCY930/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›