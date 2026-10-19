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AirFree hava boşaltma parçası Avent Natural Response biberon ile nasıl kullanılır?

Kullanmadan önce tüm parçaları mutlaka temizleyin ve dezenfekte edin.

  1. Emziği kilitleme halkasından çekin.
  2. Emzik kilitleme halkasından tamamen yukarı çekilmiş olmalıdır.
  3. AirFree hava boşaltma parçasını biberona yerleştirin.
  4. Kapağı sabitlemek için kilitleme halkasını takın.
  5. Kapağı biberonun üzerine yerleştirin.
     

 

AirFree Hava Boşaltma Parçası ve Natural Response Biberon

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02, SCY933/01, SCY930/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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