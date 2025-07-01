Philips Destek Natural Response emziği AirFree Hava Boşaltma Parçası olmadan kullanabilir miyim?

Evet, Natural Response emziği AirFree hava boşaltma parçası olmadan kullanabilirsiniz. AirFree hava boşaltma parçası, 4 aydan küçük yenidoğanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bebeğiniz büyüyüp biberonla sorunsuz beslenmeye başladığında, biberonu AirFree hava boşaltma parçası olmadan kullanabilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02, SCY933/01, SCY930/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›