Philips Destek Natural Response biberon ve emziğimi nasıl monte ederim?

Natural Response biberonunuzu, emzik aşağıda gösterildiği gibi, kilitleme halkasından tamamen çekilmiş olacak şekilde monte edin. Emziği doğru takamazsanız besleme sırasında sızıntı ve dökülmeler meydana gelir.



Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02, SCY933/01, SCY930/01. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›