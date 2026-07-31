ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Natural Response emzikle bebeğime yoğun kıvamlı gıdalar verebilir miyim?

Evet. Philips Avent Natural Response emzikleri süt ve daha kıvamlı sıvılar ile birlikte kullanabilirsiniz. Bu daha kıvamlı sıvılar arasında geri akmayı önleyici (AR) mama, kahvaltılık gevrekle karıştırılmış süt, bebek pirinci, bebek maması, süt karışımları ve çorbalar bulunur.

Daha kıvamlı sıvılar daha yavaş aktığından bebeğiniz için rahat bir emzirme akışı sağlamak amacıyla daha yüksek numaralı bir emziğe ihtiyacınız olabilir.

Daha kıvamlı sıvılar için özellikle daha yoğun kıvamlı mamaları desteklemek üzere tasarlanmış olan Natural Response 6 numaralı emziği ("Yoğun akışlı") kullanabilirsiniz.

Philips Avent Natural Response emzikler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 1 ile 5 arasında ve diğer ülkelerde 1 ile 6 arasında akış hızlarında sunulur.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02 , SCY933/01 , SCY930/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

Sıkça Sorulan Sorular

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası