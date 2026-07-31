Philips Destek Natural Response emzikle bebeğime yoğun kıvamlı gıdalar verebilir miyim?

Evet. Philips Avent Natural Response emzikleri süt ve daha kıvamlı sıvılar ile birlikte kullanabilirsiniz. Bu daha kıvamlı sıvılar arasında geri akmayı önleyici (AR) mama, kahvaltılık gevrekle karıştırılmış süt, bebek pirinci, bebek maması, süt karışımları ve çorbalar bulunur.

Daha kıvamlı sıvılar daha yavaş aktığından bebeğiniz için rahat bir emzirme akışı sağlamak amacıyla daha yüksek numaralı bir emziğe ihtiyacınız olabilir.

Daha kıvamlı sıvılar için özellikle daha yoğun kıvamlı mamaları desteklemek üzere tasarlanmış olan Natural Response 6 numaralı emziği ("Yoğun akışlı") kullanabilirsiniz.

Philips Avent Natural Response emzikler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 1 ile 5 arasında ve diğer ülkelerde 1 ile 6 arasında akış hızlarında sunulur.

2025'teki ürün paketlerinde yeni emzik etiketlemesi! Ürün paketlerimizi daha kolay anlaşılabilir bir etiketleme ile güncelleme sürecimiz devam ediyor. Yeni etiketleme, kolaylıkla ayırt edilebilen renklere sahiptir ve emzik ucu akış hızı hakkında daha net açıklamalar sunar. ‌Bebeğinize uygun emzik uçlarını bulmak artık daha kolay!