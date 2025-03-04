Philips Destek Natural ve Natural Response emzikler arasındaki farkları nasıl anlayabilirim?

Natural Response emzikler göğüs hissi ve görünümü verecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak yalnızca Natural Response emzikler göğüs gibi davranacak şekilde tasarlanmış olup sadece bebeğiniz aktif olarak içtiğinde süt verir.

Philips Avent Natural Response emzikler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 1 ile 5 arasında ve diğer ülkelerde 1 ile 6 arasında akış hızlarında sunulur. Ürün paketi artık elinizde değilse emzikleri aşağıdaki özelliklerden tanıyabilirsiniz:

Emziğin ucunda yuvarlak delik yerine J şeklinde bir yarık bulunur.

Emziğin ucunda spiral tasarım yoktur.

Natural emziklerin yanında 3 adet sayı bulunur; Natural Response emziklerde ise yalnızca 1 sayı vardır.

Natural emzikleri Natural Response emziklerle karıştırmayın; aksi takdirde bebeğiniz içme şeklini karıştırabilir. Hangi emziğe sahip olduğunuzu görmek için aşağıdaki resme bakın.

Emzik akış hızı numarasını mı arıyorsunuz? Emzik akış hızı numarasını bulmak için emziğe daha yakından bakın. Anti-colic emziklerin akış hızı numarası emziğin yan tarafında bulunur. Natural ve Natural Response emzik akış hızı numaraları en iyi üstten bakıldığında görülebilir.