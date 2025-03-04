Philips Destek Hangi Natural Response emzik bebeğim için en uygundur?

Yeni doğmuş bebekler emzirme sırasında, biberonla beslenirken gösterdikleri ile aynı davranışları gösterir. En iyi emzik akış hızını bulmak için bebeğinizin verdiği ipuçlarına bakmanızı öneririz.

Natural Response emzikler, bebeğinizin içme şekline uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bebeğinizin biberondan nasıl içtiğini henüz bilmiyor olabilirsiniz.

Genel olarak, biberonla birlikte gelen emzikle başlayıp zaman içinde duruma göre hareket etmenizi öneririz. Birkaç besleme denemeniz başarısız olursa farklı akış hızına sahip bir emziğe geçin.

Aşağıdaki durumlarda daha yüksek akış hızına sahip bir emzik kullanın:

Bebeğiniz biberondan yeterince süt almıyorsa veya

Besleme süresi çok uzunsa (örneğin, 30 dakikadan uzun) veya

Bebeğiniz beslenme sırasında uykuya dalıyorsa, huzursuzlanıyorsa veya emmek yerine emzikle oynuyorsa.

Aşağıdaki durumlarda daha düşük akış hızına sahip bir emzik kullanın:

Bebeğiniz sütü yudumlar halinde içiyorsa veya

Besleme sırasında ağzından süt sızıyorsa.

Bebeğinizin yaşına göre değil, içme şekline göre hareket edin. İştahlı bir şekilde içen bebekler genelde kuvvetlice emip emziği sıkıştırarak daha fazla süt akışı sağlar. Bu nedenle, taşmayı önlemek için genellikle 1 veya 2 numaralı emzik gibi daha düşük bir emzik akışına ihtiyaç duyarlar. Yavaş ve dengeli içen bebekler, bebeğin yaşından bağımsız olarak yeterli süt akışı sağlamak için daha yüksek bir emzik akışını (4 veya 5/6 numaralı emzik gibi) tercih edebilir.

Önceki Philips Avent Natural emziği kullandıysanız bebeğiniz daha az çabayla daha hızlı süt akışı sağlamaya alıştığı için Natural Response emzikte daha yüksek akış hızına ihtiyaç duyacaktır.

Mevcut emzik akış hızları ve biberon yapılandırmaları Philips Avent Natural Response emzikler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 1 ile 5 arasında ve diğer ülkelerde 1 ile 6 arasında akış hızlarında sunulur. En yüksek akış hızına sahip 6 numaralı emzikler, daha yoğun sıvılar veya hızlı akış isteyen bebekler için daha uygundur.