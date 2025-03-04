Hangi Natural Response emzik bebeğim için en uygundur?

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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni doğmuş bebekler emzirme sırasında, biberonla beslenirken gösterdikleri ile aynı davranışları gösterir. En iyi emzik akış hızını bulmak için bebeğinizin verdiği ipuçlarına bakmanızı öneririz.
Natural Response emzikler, bebeğinizin içme şekline uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bebeğinizin biberondan nasıl içtiğini henüz bilmiyor olabilirsiniz.
Genel olarak, biberonla birlikte gelen emzikle başlayıp zaman içinde duruma göre hareket etmenizi öneririz. Birkaç besleme denemeniz başarısız olursa farklı akış hızına sahip bir emziğe geçin.
Aşağıdaki durumlarda daha yüksek akış hızına sahip bir emzik kullanın:
Aşağıdaki durumlarda daha düşük akış hızına sahip bir emzik kullanın:
Bebeğinizin yaşına göre değil, içme şekline göre hareket edin. İştahlı bir şekilde içen bebekler genelde kuvvetlice emip emziği sıkıştırarak daha fazla süt akışı sağlar. Bu nedenle, taşmayı önlemek için genellikle 1 veya 2 numaralı emzik gibi daha düşük bir emzik akışına ihtiyaç duyarlar. Yavaş ve dengeli içen bebekler, bebeğin yaşından bağımsız olarak yeterli süt akışı sağlamak için daha yüksek bir emzik akışını (4 veya 5/6 numaralı emzik gibi) tercih edebilir.
Önceki Philips Avent Natural emziği kullandıysanız bebeğiniz daha az çabayla daha hızlı süt akışı sağlamaya alıştığı için Natural Response emzikte daha yüksek akış hızına ihtiyaç duyacaktır.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02 , SCY933/01 , SCY930/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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