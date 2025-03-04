Evet. Natural Response emziğimiz tüm Natural biberonlarımızla kullanılabilir. Ancak bebeğiniz yeni Natural Response emziği kullanmaya başladıktan sonra, orijinal Natural emzik ile Natural Response emzik arasında sürekli geçiş yapmaktan kaçının. Emziklerin akış hızı ve içme sistemi aynı değildir ve bebeğinizin kafasını karıştırabilir.