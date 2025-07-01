Philips Destek Bebeğim neden Natural Response emziği reddediyor?

Natural Response emzikler, bebeğinizin doğal ritmine ve içme şekline göre içmesi, yutması ve nefes alması için göğüs gibi davranacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece bebeğiniz aktif olarak içerken emzikten süt akışı olur. Serbest akışlı biberonlara alışık olan bebeklerin yeni içme şekline alışması gerekecek ve Natural Response emziğe geçmek için biraz zamana ihtiyacı olacaktır.

Bebekler değişim konusunda hassastır, bu nedenle yeni bir beslenme şekline uyum sağlamaları için birkaç deneme gerekebilir. Bebeğinizi yeni bir biberona alıştırırken onu sakin ve tok olduğu bir zamanda besleyin. Birkaç besleme denemeniz başarısız olduysa bu, bebeğinizin başka bir akış hızına sahip farklı bir emziğe ihtiyacı olduğuna dair bir işaret olabilir.

Doğru emziği bulmak önemlidir: Hepimiz farklı hızlarda öğreniriz. Emme bir beceridir ve bazı bebekler bu beceriyi diğerlerinden daha hızlı geliştirir. Bu nedenle, bazı bebekler Natural Response emziklerine geçmeden önce başlangıçta "Yenidoğan Akışlı" emziğimizden (Emzik 0) faydalanabilirler.



Emzikleri ne zaman değiştirmeliyim? Bebeğiniz emmek yerine emzikle oynuyorsa veya sinirli görünüyorsa daha yüksek akış hızına sahip Natural Response emziği deneyin. Natural Response emziklerini kullanırken bebeğinizin 50 ml süt içmesi 20 dakikadan uzun sürüyorsa daha kolay akış için Natural T0 emziğe (SCF657/27) sahip orijinal Natural 2 oz biberonumuza (SCF039/17) geçin. Beslenme sorunları devam ederse bir sağlık uzmanına danışın.