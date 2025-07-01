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Bebeğim neden Natural Response emziği reddediyor?

Natural Response emzikler, bebeğinizin doğal ritmine ve içme şekline göre içmesi, yutması ve nefes alması için göğüs gibi davranacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece bebeğiniz aktif olarak içerken emzikten süt akışı olur. Serbest akışlı biberonlara alışık olan bebeklerin yeni içme şekline alışması gerekecek ve Natural Response emziğe geçmek için biraz zamana ihtiyacı olacaktır.

Bebekler değişim konusunda hassastır, bu nedenle yeni bir beslenme şekline uyum sağlamaları için birkaç deneme gerekebilir. Bebeğinizi yeni bir biberona alıştırırken onu sakin ve tok olduğu bir zamanda besleyin. Birkaç besleme denemeniz başarısız olduysa bu, bebeğinizin başka bir akış hızına sahip farklı bir emziğe ihtiyacı olduğuna dair bir işaret olabilir.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02 , SCY933/01 , SCY930/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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