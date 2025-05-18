Philips Destek Orijinal Natural veya Anti-colic emzik ile Natural Response emzik arasındaki farklar nelerdir?

Orijinal bir Natural emzikte, Anti-colic emzikte veya klasik biberonda süt akışı genellikle zahmetsizce sağlanır. Bu nedenle, Natural Response emziğe geçiş yaparken daha yüksek bir emzik akış hızı önerilir.

Bebeğinizin yeni emziğe alışması için zaman tanıyın. Emziğin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini anlamak için bebeğinizin verdiği ipuçlarına dikkat edin. Aşağıdaki tabloda, Natural Response emzik akışıyla ilgili, nereden başlayacağınız konusunda yol gösteren öneriler verilmiştir. Besleme sırasında bebeğinizin verdiği ipuçları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyin.

2025'teki ürün paketlerinde yeni emzik etiketlemesi! Ürün paketlerimizi daha kolay anlaşılabilir bir etiketleme ile güncelleme sürecimiz devam ediyor. Yeni etiketleme, kolaylıkla ayırt edilebilen renklere sahiptir ve emzik ucu akış hızı hakkında daha net açıklamalar sunar. ‌Bebeğinize uygun emzik uçlarını bulmak artık daha kolay!