Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemi tüm zeminlerde, halılarda ve kilimlerde kullanabilir miyim?
Philips AquaTrio 7000 veya 9000 Serisi ürününüzü kullanabileceğiniz tüm yüzeyler hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki makalemizi okuyun.
Philips AquaTrio 7000 Serisi, kaplamasız ahşap zeminler ve derin derzli fayans zeminler hariç her türlü sert zemini süpürmek ve paspaslamak için uygundur. Cihazınızı muşamba zeminlerde kullanıyorsanız bu işlemi yalnızca zeminlerin AquaSpin başlığına çekilmesini önlemek için muşamba düzgün şekilde sabitlendiğinde yapın.
Hassas sert zeminlerinizi ıslak paspasla düzenli ve kolay bir şekilde temizliyorsanız Philips AquaTrio 7000 Serisi uygundur.
Cihazın zemininize uygun olduğundan emin olmak için cihazı doğrudan görüş alanında olmayan küçük bir alanda test edebilirsiniz.
Not: AquaTrio 7000 Serisi cihazınızı halı ve kilim üzerinde kullanmak mümkün değildir. AquaSpin başlığı sadece sert zeminler için uygundur.
Aynı anda süpürme ve paspaslama Philips AquaTrio 9000 Serisi ürününüz, aynı anda gerçekleştirilen süpürme ve paspaslama işlemleri için uygundur. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu; sıvılar ve lekeler dahil olmak üzere her türlü kiri yakalamak için sert zemininizde etkili bir ıslak temizleme işlemi uyguladığından, paspas yapmadan önce süpürmeye gerek yoktur.
Sert zeminler Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu, kaplamasız ahşap zeminler hariç her türlü sert zemini süpürmek ve paspaslamak için uygundur.
Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunuzu muşamba zeminlerde kullanıyorsanız bu işlemi yalnızca zeminlerin AquaSpin başlığına çekilmesini önlemek için muşamba düzgün şekilde sabitlendiğinde yapın.
Hassas zeminler Hassas sert zeminlerinizi ıslak paspasla düzenli ve kolay bir şekilde temizliyorsanız Philips AquaTrio 9000 Serisi de uygundur. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu; kiri, lekeleri ve dökülmeleri etkili ve nazikçe temizleyen mikrofiber fırçalar içerir.
Halılar ve kilimler için yalnızca kuru elektrikli süpürge kullanın. AquaSpin başlık sadece sert zeminler için uygun olduğundan Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunu kullanmak mümkün değildir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XW7110/01, XW9383/01.