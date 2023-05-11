Philips AquaTrio Elektrikli Süpürgemi tüm zeminlerde, halılarda ve kilimlerde kullanabilir miyim?

Aynı anda süpürme ve paspaslama

Philips AquaTrio 9000 Serisi ürününüz, aynı anda gerçekleştirilen süpürme ve paspaslama işlemleri için uygundur. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu; sıvılar ve lekeler dahil olmak üzere her türlü kiri yakalamak için sert zemininizde etkili bir ıslak temizleme işlemi uyguladığından, paspas yapmadan önce süpürmeye gerek yoktur.



Sert zeminler

Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu, kaplamasız ahşap zeminler hariç her türlü sert zemini süpürmek ve paspaslamak için uygundur.



Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunuzu muşamba zeminlerde kullanıyorsanız bu işlemi yalnızca zeminlerin AquaSpin başlığına çekilmesini önlemek için muşamba düzgün şekilde sabitlendiğinde yapın.



Hassas zeminler

Hassas sert zeminlerinizi ıslak paspasla düzenli ve kolay bir şekilde temizliyorsanız Philips AquaTrio 9000 Serisi de uygundur. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumu; kiri, lekeleri ve dökülmeleri etkili ve nazikçe temizleyen mikrofiber fırçalar içerir.

