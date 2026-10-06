Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin toz haznesi veya su hazneleri bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?

Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin su hazneleri bulaşık makinesinde yıkanamaz.



Kirli su haznesi kapağının su akış aparatı da dahil olmak üzere her iki su haznesini de musluğun altında temizleyebilirsiniz (bkz. resim 1). Kirli su haznesinin kapağını ve su akış aparatını kirli su haznesine geri koymadan önce tamamen kurumasını bekleyin (bkz. resim 2). Her iki aparat da tamamen kuruysa kapağı kirli su haznesine geri koyabilir ve tekrar cihaza yerleştirebilirsiniz (bkz. resim 3).



Lütfen her temizlik seansından sonra Autoclean işlevini kullanın.



Ayrıntılı adım adım talimatlar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.



