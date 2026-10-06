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Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin toz haznesi veya su hazneleri bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?

Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin toz haznesi ve su hazneleri bulaşık makinesinde yıkanamaz.
Aşağıda, toz haznesi ve su haznelerinin nasıl temizleneceğini okuyabilirsiniz

Bu makaledeki bilgiler yalnızca AquaTrio 9000 serisi için geçerlidir.

Philips 9000 serisi Elektrikli Süpürgemin toz haznesi veya su hazneleri bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01, XW9383/01.

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