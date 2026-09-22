Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgemi nasıl kurabilirim?
Yeni Philips AquaTrio Kablosuz cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu makaledeki adımları takip edin ve/veya videoları izleyin. Bu makaledeki bilgiler yalnızca AquaTrio 9000 serisi model için geçerlidir (AquaTrio ve AquaTrio Pro için geçerli değildir). Aşağıdaki resme bakın.
1. Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgenizin cihaz tutucusunu After-Clean tepsisine takın ve konum tutucuyu boruya bağlayın. 2. Lütfen After-clean tepsisinin temizlik sonrası ve saklama istasyonuna yerleştirildiğinden emin olun. İpucu: Temizleme fırçasını cihaz tutucusunun kancasına asabilirsiniz.
1. 3'ü 1 arada tutma sapını toz haznesine takın ("klik" sesi duyulur). 2. Toz haznesini boruya takın ("klik" sesi duyulur). 3. Boruyu LED başlığa takın. 4. Yalnızca süpürme amaçlı kurulumu saklamak için yalnızca süpürme amaçlı kurulumu, önce LED başlığı taban plakasının uzun tarafına yerleştirerek ve ardından boruyu tutucuya bastırarak After-clean ve saklama istasyonuna yerleştirin.
1. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunu tamamlamak için 3'ü 1 arada tutma sapını ıslak modüle takın ("klik" sesi duyulur). 2. Islak modülü AquaSpin başlığına takın ("klik" sesi duyulur). 3. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunu saklamak için kurulumu, After-clean ve saklama istasyonuna yerleştirebilirsiniz.
Not: Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunu duvar montajında saklamak mümkün değildir. Duvar montajında sadece "Yalnızca süpürme amaçlı kurulum" saklanabilir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:XW7110/01 , XW9383/01 .