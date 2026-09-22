ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgemi nasıl kurabilirim?

Yeni Philips AquaTrio Kablosuz cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu makaledeki adımları takip edin ve/veya videoları izleyin.
Bu makaledeki bilgiler yalnızca AquaTrio 9000 serisi model için geçerlidir (AquaTrio ve AquaTrio Pro için geçerli değildir). Aşağıdaki resme bakın.

Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgemi nasıl kurabilirim?

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XW7110/01 , XW9383/01 .

Sıkça Sorulan Sorular

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası