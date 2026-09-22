Philips AquaTrio 9000 serisi Elektrikli Süpürgemi nasıl kurabilirim?

1. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunu tamamlamak için 3'ü 1 arada tutma sapını ıslak modüle takın ("klik" sesi duyulur).

2. Islak modülü AquaSpin başlığına takın ("klik" sesi duyulur).

3. Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunu saklamak için kurulumu, After-clean ve saklama istasyonuna yerleştirebilirsiniz.



Not: Elektrikli Süpürge ve Paspas kurulumunu duvar montajında saklamak mümkün değildir. Duvar montajında sadece "Yalnızca süpürme amaçlı kurulum" saklanabilir.