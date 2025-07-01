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Philips Destek

Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?

Philips bakım ve güzellik ürünleri (tıraş makineleri, tıraş bıçakları, düzelticiler, OneBlade, Head Pro bakım makineleri, epilatörler, saç kurutma makineleri ve Lumea IPL dahil) aşağıdaki talimatlara uyulduğunda güvenli bir şekilde yurt dışına taşınabilir ve yurt dışında kullanılabilir.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BT3617/15 , BRE228/05 , S591/05 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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