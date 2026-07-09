Philips OneBlade cihazımın bıçağını ne zaman değiştirmeliyim?
Görünümünü kontrol ederek OneBlade'inizin bıçağını ne zaman değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz. Bluetooth bağlantılı bir OneBlade'iniz varsa Philips Daily Care uygulamasına da bakabilirsiniz. OneBlade'inizin bıçağını ne zaman değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.
OneBlade cihazınız, kullanımdan sonra zamanla değişecek bir bıçak aşınma göstergesine sahiptir. Bıçağı değiştirme zamanı geldiğinde bunu bıçağın üstündeki desene bakarak anlayabilirsiniz.
Desenin zamanla ok simgesine dönüşmesi, bıçağı değiştirme zamanının geldiğini gösterir. Eski modellerimizden bazılarında ok sembolü yerine kademeli olarak yeşil bir çubuk gösterilir.
Ne sıklıkta tıraş olduğunuz ve taraklar veya koruyucular gibi aksesuarlar bıçak göstergesini etkileyebilir. Optimum performans için bıçağınızı dört ayda bir değiştirin.
Bluetooth özellikli OneBlade modellerinde, bıçağınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini öğrenmek için Daily Care uygulamasına bakabilirsiniz. Mobil cihazınızda bildirimleri etkinleştirdiyseniz bıçağınızı değiştirme zamanı geldiğinde bir değiştirme bildirimi de alırsınız.
Kullanım şeklinize bağlı olarak bıçağın tam kullanım ömrü farklılık gösterebilir. Manuel bıçaklara benzer şekilde, bıçağınız da zaman içinde körelir ve bu durum tıraş ve düzeltme sırasında daha düşük bir tıraş performansı ve daha fazla tüy çekme hissi ile sonuçlanabilir. Optimum performans için bıçağınızı dört ayda bir değiştirin.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:QP2824/10 , QP2620/20 , QP6550/30 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›