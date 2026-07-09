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Philips OneBlade cihazımın bıçağını ne zaman değiştirmeliyim?

Görünümünü kontrol ederek OneBlade'inizin bıçağını ne zaman değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz. Bluetooth bağlantılı bir OneBlade'iniz varsa Philips Daily Care uygulamasına da bakabilirsiniz. OneBlade'inizin bıçağını ne zaman değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP2824/10 , QP2620/20 , QP6550/30 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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