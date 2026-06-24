Philips ürünümle sakalımı nasıl düzeltmeliyim?

Sakalınızı ve yüzünüzü yıkayıp kurulayın. Sakal düzelticiniz veya çoklu bakım setiniz birden fazla takıp çıkarılabilir sakal tarağıyla birlikte geliyorsa istediğiniz sakal uzunluğunu elde etmek için bu tarakları kullanabilirsiniz. Tarakların üzerindeki numaralar, düzeltme işleminden sonra kalan kılların uzunluğunu belirtir. Uygun tarağı cihaza takın ve düzeltmeye başlayın. Cihazınız ayarlanabilir tarakla birlikte geliyorsa önce doğru ayarı yapın.



Ürününüz takılabilir bir cilt koruma tarağıyla birlikte geliyorsa bu tarak, yakından bir düzeltme yaparken cildinizi korumaya yardımcı olabilir. Cilt koruma tarağı, cildinizi tam olarak korurken rahat ve temiz bir görünüm sağlamak için tasarlanmıştır. Tarak, yakından ve pürüzsüz bir düzeltme için cildi bıçaklardan korur.



Ancak ilk kez düzeltme yaparken ilk olarak ürünü tanımak için tarağı maksimum düzeltme uzunluğu ayarına veya en yüksek uzunluk ayarına getirerek başlayabilirsiniz.



Aşırı yoğunluğu almak için tüyün çıkış yönünün tersine gidin. Uzunluktan memnun kalıncaya kadar düzeltme ayarını kısaltın.

