Philips ürünümle sakalımı nasıl düzeltmeliyim?

Philips sakal düzeltici veya bakım setinizle sakalınızı düzgün, verimli ve etkili bir şekilde düzeltmek için aşağıdaki ipuçlarını uygulayın.
Sakalınızı ve yüzünüzü yıkayıp kurulayın. Sakal düzelticiniz veya çoklu bakım setiniz birden fazla takıp çıkarılabilir sakal tarağıyla birlikte geliyorsa istediğiniz sakal uzunluğunu elde etmek için bu tarakları kullanabilirsiniz. Tarakların üzerindeki numaralar, düzeltme işleminden sonra kalan kılların uzunluğunu belirtir. Uygun tarağı cihaza takın ve düzeltmeye başlayın. Cihazınız ayarlanabilir tarakla birlikte geliyorsa önce doğru ayarı yapın.
Ürününüz takılabilir bir cilt koruma tarağıyla birlikte geliyorsa bu tarak, yakından bir düzeltme yaparken cildinizi korumaya yardımcı olabilir. Cilt koruma tarağı, cildinizi tam olarak korurken rahat ve temiz bir görünüm sağlamak için tasarlanmıştır. Tarak, yakından ve pürüzsüz bir düzeltme için cildi bıçaklardan korur.
Ancak ilk kez düzeltme yaparken ilk olarak ürünü tanımak için tarağı maksimum düzeltme uzunluğu ayarına veya en yüksek uzunluk ayarına getirerek başlayabilirsiniz.
Aşırı yoğunluğu almak için tüyün çıkış yönünün tersine gidin. Uzunluktan memnun kalıncaya kadar düzeltme ayarını kısaltın.
Boyun çizgisinin mükemmel durması için ademelmanızın tam üstüne yatay olarak parmağınızı koyun ve bu çizginin altından dikey bir şekilde düzeltin. Çene çizginizin altında ortadan bir yana doğru ilerleyin, ardından orta kısma geri gelip diğer yan için de aynı işlemi tekrarlayın. Kirli sakal tercih ediyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Uzun sakalı düzeltirken boyun çizgisi önemlidir.
Yeni sakal çizginizin altında bulunan düzeltilmiş kılları tıraş edin. Philips elektrikli tıraş makinesi, taraksız düzeltici veya manuel bıçak kullanarak bu kılları alabilirsiniz. Ürününüz takılabilir bir cilt koruma tarağıyla birlikte geliyorsa bu tarak, yakından bir düzeltme yaparken cildinizi korumaya yardımcı olabilir. Düzelticiyi veya cilt koruma tarağını kullanırken kesici ünitenin düz tarafını cildinize doğru yerleştirin ve kılların uzama yönünün tersine doğru hareketlerle kılları cildinize yakın uzunlukta kesin.
Doğal yanak çizginizden memnunsanız olduğu gibi bırakın. Daha keskin ve sert bir görünüm için favorilerinizin altına doğru düz veya hafif yuvarlak bir çizgi tercih edin. Yanak çizginizi şekillendirmek için kesme ünitesini cilde dik tutarak ve hafifçe bastırarak yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz. Yanak çizginiz ne kadar aşağıda olursa yüzünüz o kadar uzun görünür.
Bıyığınızı sakalınızla aynı uzunlukta olacak şekilde düzeltebilir veya daha çok ortaya çıkması için daha uzun bırakabilirsiniz. Düzgün ve temiz bir dudak çizgisi için ağzınızı kapatıp gülümseyin. Bıyığınızı düzgün tutun ve dudaklarınızın üzerinde 1 mm'lik temiz bir çizgi oluşturmak için bıyığınızın alt kısmını (düzeltici tarağı olmadan) düzeltin (isteğe bağlı).
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:MG7935/15 , BT3617/15 , MG3920/15 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›