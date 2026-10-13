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Philips Destek

Philips kadınlara özel tıraş makinemden en iyi sonucu nasıl alabilirim?

Philips kadınlara özel tıraş makinenizin tıraş folyosunu boyun çizgisinin altındaki vücut kıllarınızı düzeltmek ve tıraş etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin koltuk altlarınız, kollarınız, bacaklarınız veya bikini bölgesi (düzeltme tarağı ile).

Başlamadan önce:

  • Her kullanımdan önce tıraş folyosunda hasar olup olmadığını kontrol edin ve yıprandığında veya hasar gördüğünde folyoyu değiştirin.
  • Cihazınızın temiz olduğundan emin olun.
  • Kadınlara özel tıraş makinenizi özel bölgenizin yakınında (dış dudakların dış ve iç kısmı) kullanırken her zaman düzeltici tarağı kullanın.
  • Philips kadınlara özel tıraş makinenizi banyoda veya duşta, temiz ve kuru ciltte kullanın.
  • En iyi sonuçları elde etmek için tıraştan birkaç gün önce peeling uygulayın.


İpucu: Aşağıdaki videolarda gösterilen ilkeler, gösterilenden görsel olarak farklı olanlar da dahil olmak üzere tüm kadınlara özel tıraş makinesi modelleri için geçerlidir. 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRL129/00, HP6341/00.

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