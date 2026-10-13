Philips kadınlara özel tıraş makinemden en iyi sonucu nasıl alabilirim?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips kadınlara özel tıraş makinenizin tıraş folyosunu boyun çizgisinin altındaki vücut kıllarınızı düzeltmek ve tıraş etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin koltuk altlarınız, kollarınız, bacaklarınız veya bikini bölgesi (düzeltme tarağı ile).
Başlamadan önce:
İpucu: Aşağıdaki videolarda gösterilen ilkeler, gösterilenden görsel olarak farklı olanlar da dahil olmak üzere tüm kadınlara özel tıraş makinesi modelleri için geçerlidir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRL129/00, HP6341/00.
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