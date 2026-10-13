Philips Destek Philips kadınlara özel tıraş makinemden en iyi sonucu nasıl alabilirim?

Philips kadınlara özel tıraş makinenizin tıraş folyosunu boyun çizgisinin altındaki vücut kıllarınızı düzeltmek ve tıraş etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin koltuk altlarınız, kollarınız, bacaklarınız veya bikini bölgesi (düzeltme tarağı ile).

Başlamadan önce:

Her kullanımdan önce tıraş folyosunda hasar olup olmadığını kontrol edin ve yıprandığında veya hasar gördüğünde folyoyu değiştirin.

Cihazınızın temiz olduğundan emin olun.

Kadınlara özel tıraş makinenizi özel bölgenizin yakınında (dış dudakların dış ve iç kısmı) kullanırken her zaman düzeltici tarağı kullanın.

Philips kadınlara özel tıraş makinenizi banyoda veya duşta, temiz ve kuru ciltte kullanın.

En iyi sonuçları elde etmek için tıraştan birkaç gün önce peeling uygulayın.



İpucu: Aşağıdaki videolarda gösterilen ilkeler, gösterilenden görsel olarak farklı olanlar da dahil olmak üzere tüm kadınlara özel tıraş makinesi modelleri için geçerlidir.

Kullanım sırasında Kadınlara özel tıraş makineniz ıslak veya kuru olarak kullanılabilse de kuru kullanım genellikle daha iyi sonuçlar verir. Bunun nedeni, ıslak kılların cilde yapışarak daha zor alınmasıdır.

Cihazı, tıraş başlığı cildinize tam olarak temas edecek şekilde tutun ve kılların uzama yönünün tersine doğru hafifçe hareket ettirin. Kılların uzama yönünün aynı vücut bölümünün farklı bölgelerinde bile farklılık gösterebileceğini unutmayın.

Tıraş başlığı için pürüzsüz bir yüzey oluşturmak amacıyla serbest elinizin parmaklarını kullanarak cildinizi gerip cildinizin yüzeyindeki kırışıklıkları veya kıvrımları en aza indirin.

Koltuk altlarınızı tıraş ederken elinizi başınızın arkasına koymanız, erişimi daha kolay hale getirebilir.

Kadınlara özel tıraş makinenizi banyoda veya duşta kullanıyorsanız biriken kılları almak için tıraş başlığını düzenli olarak yıkayın. Tıraş sonrası İsterseniz tıraştan sonra cildinize yatıştırıcı (alkolsüz) kremler veya losyonlar uygulayabilirsiniz.

Cildinizin yeni bir tıraş makinesine alışması biraz zaman alabilir. Her kullanımdan sonra cildinizin iyileşmesine izin verin.

Kadınlara özel tıraş makinenizi iyice temizleyin ve saklamadan önce açıkta kurumaya bırakın. Folyonun kazara hasar görmemesi için makineyi tarak veya başlık takılı halde saklayın.