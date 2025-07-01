Philips Destek Philips kadınlara özel tıraş makinemi nasıl temizleyebilirim?

Philips kadınlara özel tıraş makinenizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kıllar veya kalıntılar cihaza sıkışarak performansı etkileyebilir. Her kullanımdan sonra iyice temizleyin ve kullandıktan sonra kılları ya da kalıntıları durulayarak temizleyin. Saklama sırasında bir kapak veya tarak takarak folyoyu koruyun.



Fırça, havlu vb. temizlik araçlarının veya kimyasal sıvıların kullanılması ürünün vaktinden önce eski görünmesine neden olabilir.



Folyonuzu temizlemek veya kurutmak için lavabo gibi sert bir yüzeye vurmayın. Bu, cihazın hasar görmesine neden olabilir.



Lütfen aşağıdaki temizlik talimatlarını uygulayın:

Her kullanımdan sonra folyoda biriken kılları üfleyerek temizleyin.

Folyoyu ve kesiciyi çıkarın, başlıkta biriken kılları temizleyin ve başlığı yıkayın.

Tıraş başlığının daha derinlemesine bir temizliğe ihtiyacı varsa hafif sabunla ufak bir sabun banyosu hazırlayın, parçaları birleştirin, tıraş başlığını gövdeye yeniden takın, başlığı suda tutarken cihazı birkaç saniyeliğine açın ve suyla iyice durulayın.

Kurumaya bırakın

Ürününüzü güvenli bir şekilde saklayın ve bir kapak veya tarak takarak folyoyu dış basınçtan veya darbelerden koruyun.

Kadınlara özel tıraş makinenizin temizliği ve bakımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoya bakın.