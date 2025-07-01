Philips kadınlara özel tıraş makinemi nasıl temizleyebilirim?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips kadınlara özel tıraş makinenizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kıllar veya kalıntılar cihaza sıkışarak performansı etkileyebilir. Her kullanımdan sonra iyice temizleyin ve kullandıktan sonra kılları ya da kalıntıları durulayarak temizleyin. Saklama sırasında bir kapak veya tarak takarak folyoyu koruyun.
Fırça, havlu vb. temizlik araçlarının veya kimyasal sıvıların kullanılması ürünün vaktinden önce eski görünmesine neden olabilir.
Folyonuzu temizlemek veya kurutmak için lavabo gibi sert bir yüzeye vurmayın. Bu, cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Lütfen aşağıdaki temizlik talimatlarını uygulayın:
Kadınlara özel tıraş makinenizin temizliği ve bakımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoya bakın.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRL129/00, HP6341/00.
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