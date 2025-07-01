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Philips Avent biberon ve emziğimi ilk kullanım için nasıl hazırlarım?

İyi hijyen sağlamak için ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra tüm parçaları iyice temizleyin. Her beslemeden sonra tüm parçaları sökün ve ılık sabunlu suda yıkayın. Yiyecek kalıntılarının giderildiğinden emin olun ve iyice durulayın. Emziğin ucunu temizlemek için fırça kullanıyorsanız emziğe zarar vermemek için mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde temizleyin.

Temizlenen parçaları Philips Avent sterilizatör kullanarak sterilize edin veya 5 dakika boyunca suda kaynatın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02 , SCY933/01 , SCY930/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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