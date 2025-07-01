Philips Destek Philips epilatörümü veya kadınlara özel tıraş makinemi ıslak ciltte mi yoksa kuru ciltte mi kullanmalıyım?

Philips epilatörler ve kadınlara özel tıraş makineleri; bacaklar, kollar, koltuk altları ve bikini bölgesi dahil olmak üzere vücudunuzdaki kılları almak için ıslak veya kuru ciltte kullanılabilir. Aşağıdaki bilgiler, her yöntemin yararlarını özetlemekte ve genel kullanım ipuçları sağlamaktadır.

Not: Epilasyon, özel bölge için uygun değildir (dış dudakların dış ve iç kısmı). Bu alanda sadece düzeltme tarağı takılıyken düzeltici veya tıraş makinesi kullanın.



Başlamadan önce Duşa dayanıklı cihazlar, duşta veya duş dışında rahat bir sonuç sağlar. Bu tür ürünler suya dayanıklıdır, böylece suyla kullanılabilir ve durulanabilir.

Cihaz başlığının kirli, hasarlı veya aşınmış olmadığını kontrol etmek önemlidir. Arızalı bir cihaz başlığı, ürünün performansının düşmesine neden olur. Hasar görmüşse hemen değiştirilmesi gerekir.

Cihazı temiz ciltte kullanın. Epilasyon veya tıraştan bir veya iki gün önce cildinizi ölü hücrelerden arındırmanızı öneririz. Bu, tüy foliküllerinizin etrafındaki ölü deriyi temizler, tüylerin alınmasını kolaylaştırır ve deri altında uzamış olabilecek tüyleri azaltır.

Kuru Kullanım Islak kıllar cilde daha fazla yapışır, bu yüzden çoğu ürünün kuru koşullarda kullanılmasını öneririz.

Ayrıca, rahat şekilde veya hareket halinde tıraş olmak isterseniz kuru ciltte kullanmayı deneyin. Cihazı kullanmadan önce cildinizin temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.

Islak Kullanım Rahat bir his ve pürüzsüz hareketler için cihazı ıslak cilt üzerinde kullanabilirsiniz. Islak kullanım sırasında, tüyleri almak ve cildiniz üzerinde pürüzsüzce kaymaya devam etmesini sağlamak için başlığı düzenli olarak durulayın. Cildinizin tamamen ıslandığından emin olun. Islak tüylerin cilde daha fazla yapışma eğiliminde olduğunu göz önünde bulundurun, kuru ciltte daha iyi performans alınabilir. Kullandıktan sonra cildinizi nazikçe kurulayın. Genel ipuçları En iyi sonuçları elde etmek için tıraş veya epilasyon öncesinde daha uzun kılları kısaltın.

Tıraş veya epilasyon başlığının kirli, hasarlı veya yıpranmış olmadığından emin olmak önemlidir. Hasar görmüşse hemen değiştirilmesi gerekir.

Seansa başlamadan önce cildinizi temizleyin.

Kıl foliküllerinizin etrafındaki ölü deriyi temizlemek ve kılların alınmasını kolaylaştırmak için epilasyondan bir veya iki gün önce cildinize peeling yapmanızı öneririz.

Bir alan üzerinde gereğinden fazla uğraşmaktan kaçının. Aynı noktanın üzerinden çok fazla geçmeyin.

Banyoda veya duşta tıraş olduktan sonra cildinizi nazik dokunuşlarla kurulayın. Bu, ovalayarak kurulamaya göre daha az tahrişe sebep olur.

Bakım sonrası olarak, serinletici ve yatıştırıcı özellikleri için (alkolsüz) bir Aloe Vera kremi/losyonu veya nemlendirici uygulayın.

Cildinizin gece boyunca toparlanmasını sağlamak ve ertesi gün pürüzsüz bacaklara sahip olmak için epilasyon işlemini akşamları yapın.