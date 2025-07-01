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Philips Destek

Philips epilatörümü veya kadınlara özel tıraş makinemi ıslak ciltte mi yoksa kuru ciltte mi kullanmalıyım?

Philips epilatörler ve kadınlara özel tıraş makineleri; bacaklar, kollar, koltuk altları ve bikini bölgesi dahil olmak üzere vücudunuzdaki kılları almak için ıslak veya kuru ciltte kullanılabilir. Aşağıdaki bilgiler, her yöntemin yararlarını özetlemekte ve genel kullanım ipuçları sağlamaktadır.  

Not: Epilasyon, özel bölge için uygun değildir (dış dudakların dış ve iç kısmı). Bu alanda sadece düzeltme tarağı takılıyken düzeltici veya tıraş makinesi kullanın.
 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRL129/00, BRE720/05, BRE721/00. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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