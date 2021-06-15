Islak veya kuruyken epilasyon ya da tıraş nasıl yapılmalıdır?

Epilasyon ve tıraşın amacı, tahriş olmadan ipeksi pürüzsüzlükte bir cilde sahip olmaktır. Bunun kuru veya ıslak bir yöntemle gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini merak ediyorsanız yararlı tavsiyeler için lütfen aşağıdaki ipuçlarını okuyun.



Kuru veya ıslak kullanım Duşa dayanıklı cihazlar, duşta veya duş dışında rahat bir sonuç sağlar. Bu tür ürünler suya dayanıklıdır, bu sayede su ile kullanılabilir ve durulanabilirler.



Kirli, hasarlı veya yıpranmış olup olmadığını görmek için cihaz başlığının kontrol edilmesi önemlidir. Arızalı bir cihaz başlığı, ürünün performansının düşmesine ve hatta cilt tahrişine neden olur. Hasar görmüşse hemen değiştirilmesi gerekir.



Cihazı temiz cilt üzerinde kullanın. Epilasyondan veya tıraştan 1 gün önce cildinize peeling yapmanızı öneririz. Bu, tüy foliküllerinizin etrafındaki ölü deriyi temizler, tüylerin alınmasını kolaylaştırır ve deri altında uzamış olabilecek tüyleri azaltır.



Deneyin ve sizin için en uygun yöntemi keşfedin.



Kuru Kullanım Islak tüyler cilde daha fazla yapıştığı için çoğu ürünün kuru koşullarda kullanılmasını öneririz.

Ayrıca, zahmetsizce veya hareket halindeyken uygulamak istiyorsanız kuru cilt üzerinde kullanmayı deneyin. Cihazı kullanmadan önce cildinizin temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.



Islak Kullanım Rahat bir his ve pürüzsüz hareketler için cihazı ıslak cilt üzerinde kullanabilirsiniz. Islak kullanım sırasında, tüyleri almak ve cildiniz üzerinde pürüzsüzce kaymaya devam etmesini sağlamak için başlığı düzenli olarak durulayın. Cildinizin tamamen ıslandığından emin olun. Islak tüylerin cilde daha fazla yapışma eğiliminde olduğunu göz önünde bulundurun, kuru ciltte daha iyi performans alınabilir. Kullandıktan sonra cildinizi nazikçe kurulayın.

Kullanımdan Sonra Bakım sonrası olarak, cildinize serinletici ve yatıştırıcı özellikleri için (alkolsüz) bir Aloe Vera kremini/losyonunu veya nemlendiriciyi nazikçe uygulayın. Epilasyondan sonra cildi yatıştırmak için bir buz paketi de kullanabilirsiniz.



Ayrıca, biraz alışma süresi tanıyın ve seanslar arasında cildin toparlanması için biraz zaman ayırın.



Cihazın başlığındaki tüm tüyleri almak için cihazı iyice temizleyin ve kurumaya bırakın.



Hassas Cilt Cildinizin temiz olduğundan emin olun, cildinizi gerin, uzun tüyleri 3 mm'ye kadar kısaltın ve nazikçe çalışın. Hangisinin sizin için daha rahat olduğunu görmek için tüylerinizin uzama yönünde veya uzama yönünün tersine çalışmayı deneyin.



Cihazı kullanmadan bir gün veya biraz daha uzun süre önce cildinize peeling yapmak ölü derinin giderilmesine yardımcı olur, tüylerin alınmasını kolaylaştırır ve deri altında uzayan tüyleri azaltır. Cildinizin peeling ve epilasyon veya tıraş arasında biraz daha zamana ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin, böylece tahriş olmaz.



Nazik cilt bakım ürünleri ve cihazınız su geçirmez ise su gibi ürünlerden sizin için en uygun olanını deneyip keşfedin.

