Epilasyon ve tıraşın amacı, tahriş olmadan ipeksi pürüzsüzlükte bir cilde sahip olmaktır. Bunun kuru veya ıslak bir yöntemle gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini merak ediyorsanız yararlı tavsiyeler için lütfen aşağıdaki ipuçlarını okuyun.
Islak veya kuruyken epilasyon ya da tıraş nasıl yapılmalıdır?
Kuru veya ıslak kullanım
Duşa dayanıklı cihazlar, duşta veya duş dışında rahat bir sonuç sağlar. Bu tür ürünler suya dayanıklıdır, bu sayede su ile kullanılabilir ve durulanabilirler.
Kirli, hasarlı veya yıpranmış olup olmadığını görmek için cihaz başlığının kontrol edilmesi önemlidir. Arızalı bir cihaz başlığı, ürünün performansının düşmesine ve hatta cilt tahrişine neden olur. Hasar görmüşse hemen değiştirilmesi gerekir.
Cihazı temiz cilt üzerinde kullanın. Epilasyondan veya tıraştan 1 gün önce cildinize peeling yapmanızı öneririz. Bu, tüy foliküllerinizin etrafındaki ölü deriyi temizler, tüylerin alınmasını kolaylaştırır ve deri altında uzamış olabilecek tüyleri azaltır.
Deneyin ve sizin için en uygun yöntemi keşfedin.
Kirli, hasarlı veya yıpranmış olup olmadığını görmek için cihaz başlığının kontrol edilmesi önemlidir. Arızalı bir cihaz başlığı, ürünün performansının düşmesine ve hatta cilt tahrişine neden olur. Hasar görmüşse hemen değiştirilmesi gerekir.
Cihazı temiz cilt üzerinde kullanın. Epilasyondan veya tıraştan 1 gün önce cildinize peeling yapmanızı öneririz. Bu, tüy foliküllerinizin etrafındaki ölü deriyi temizler, tüylerin alınmasını kolaylaştırır ve deri altında uzamış olabilecek tüyleri azaltır.
Deneyin ve sizin için en uygun yöntemi keşfedin.
Kuru Kullanım
Islak tüyler cilde daha fazla yapıştığı için çoğu ürünün kuru koşullarda kullanılmasını öneririz.
Ayrıca, zahmetsizce veya hareket halindeyken uygulamak istiyorsanız kuru cilt üzerinde kullanmayı deneyin. Cihazı kullanmadan önce cildinizin temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
Ayrıca, zahmetsizce veya hareket halindeyken uygulamak istiyorsanız kuru cilt üzerinde kullanmayı deneyin. Cihazı kullanmadan önce cildinizin temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
Islak Kullanım
Rahat bir his ve pürüzsüz hareketler için cihazı ıslak cilt üzerinde kullanabilirsiniz. Islak kullanım sırasında, tüyleri almak ve cildiniz üzerinde pürüzsüzce kaymaya devam etmesini sağlamak için başlığı düzenli olarak durulayın. Cildinizin tamamen ıslandığından emin olun. Islak tüylerin cilde daha fazla yapışma eğiliminde olduğunu göz önünde bulundurun, kuru ciltte daha iyi performans alınabilir. Kullandıktan sonra cildinizi nazikçe kurulayın.
Kullanımdan Sonra
Bakım sonrası olarak, cildinize serinletici ve yatıştırıcı özellikleri için (alkolsüz) bir Aloe Vera kremini/losyonunu veya nemlendiriciyi nazikçe uygulayın. Epilasyondan sonra cildi yatıştırmak için bir buz paketi de kullanabilirsiniz.
Ayrıca, biraz alışma süresi tanıyın ve seanslar arasında cildin toparlanması için biraz zaman ayırın.
Cihazın başlığındaki tüm tüyleri almak için cihazı iyice temizleyin ve kurumaya bırakın.
Ayrıca, biraz alışma süresi tanıyın ve seanslar arasında cildin toparlanması için biraz zaman ayırın.
Cihazın başlığındaki tüm tüyleri almak için cihazı iyice temizleyin ve kurumaya bırakın.
Hassas Cilt
Cildinizin temiz olduğundan emin olun, cildinizi gerin, uzun tüyleri 3 mm'ye kadar kısaltın ve nazikçe çalışın. Hangisinin sizin için daha rahat olduğunu görmek için tüylerinizin uzama yönünde veya uzama yönünün tersine çalışmayı deneyin.
Cihazı kullanmadan bir gün veya biraz daha uzun süre önce cildinize peeling yapmak ölü derinin giderilmesine yardımcı olur, tüylerin alınmasını kolaylaştırır ve deri altında uzayan tüyleri azaltır. Cildinizin peeling ve epilasyon veya tıraş arasında biraz daha zamana ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin, böylece tahriş olmaz.
Nazik cilt bakım ürünleri ve cihazınız su geçirmez ise su gibi ürünlerden sizin için en uygun olanını deneyip keşfedin.
Cihazı kullanmadan bir gün veya biraz daha uzun süre önce cildinize peeling yapmak ölü derinin giderilmesine yardımcı olur, tüylerin alınmasını kolaylaştırır ve deri altında uzayan tüyleri azaltır. Cildinizin peeling ve epilasyon veya tıraş arasında biraz daha zamana ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin, böylece tahriş olmaz.
Nazik cilt bakım ürünleri ve cihazınız su geçirmez ise su gibi ürünlerden sizin için en uygun olanını deneyip keşfedin.
İpuçları
- Tüyleriniz 4 mm'den (5/32 inç) uzunsa optimum sonuçlar için önce tüyleri 3 mm (1/8 inç) uzunluğunda kesin.
- Cihaz başlığının kirli, hasarlı veya aşınmış olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Arızalı bir cihaz başlığı ciltte tahrişe veya daha kötü durumlara neden olur. Hasar görmüşse hemen değiştirilmesi gerekir.
- Seansa başlamadan önce cildinizi temizleyin.
- Tüy foliküllerinizin etrafındaki ölü deriyi temizlemek ve tüylerin alınmasını kolaylaştırmak için epilasyondan 1 gün önce cildinize peeling yapmanızı öneririz.
- Bir alan üzerinde gereğinden fazla uğraşmaktan kaçının. Aynı noktanın üzerinden çok fazla geçmeyin.
- Temizledikten sonra cildinizi ovalayarak değil nazik dokunuşlarla kurulayın.
- Bakım sonrası olarak, serinletici ve yatıştırıcı özellikleri için (alkolsüz) bir Aloe Vera kremi/losyonu veya nemlendirici uygulayın.
- Cildinizin gece boyunca toparlanmasını sağlamak ve ertesi gün pürüzsüz bacaklara sahip olmak için epilasyon işlemini akşamları yapın.