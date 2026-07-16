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Aparatları Philips OneBlade'ime nasıl takarım?

Tarakları, korumaları ve diğer aparatları Philips OneBlade'inize nasıl takıp çıkaracağınızı öğrenmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

Faydalı bilgiler: Tarakları ve korumaları takma ve çıkarma yöntemleri, hangi OneBlade modeline sahip olduğunuzdan bağımsız olarak aynıdır (aşağıdaki resimde gösterilmeyen çeşitler dahil).

Aparatları Philips OneBlade'ime nasıl takarım?

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1624/10 , QP1424/10 , QP2724/20 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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