Philips Destek Sonicare diş fırçamda basınç sensörü geri bildirimi nasıl çalışır?

Sonicare diş fırçanız, diş etlerinizi ve dişlerinizi korumak için dişinizi fırçalarken uyguladığınız baskıyı ölçer. Çok fazla basınç uygulamanız halinde gövde, titreşimini değiştirir.

Çok fazla basınç uyguladığınızda uyarı alırsınız. Diş fırçası modelinize bağlı olarak, bu sinyallerden biri veya birkaçıyla karşılaşabilirsiniz:

Diş fırçasının tabanında ışık (yalnızca Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, 6000 – 7000 Serisi ve Advanced Clean)

Fırça başlığı hatırlatma LED'i yanıp söner.

Titreşimde ve dolayısıyla fırçalama yoğunluğunda bir değişiklik.

Bir ses ve/veya darbeli ses.

Basıncı azalttığınızda bu sinyaller durur.

Basınç uyguladığınızda diş fırçanız tepki vermiyorsa basınç sensörü özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol edin. Bu işlevi genellikle diş fırçasını şarj cihazına yerleştirip güç düğmesini 7 saniyeye kadar basılı tutarak değiştirebilirsiniz. Bir dizi bip sesi duymanız ve sapın alt kısmında bir LED göstergesinin yandığını görmeniz gerekir.

Lütfen modelinizin basınç sensörü işlevine sahip olup olmadığını doğrulamak ve bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için gereken adımları doğrulamak üzere kullanım kılavuzunuza bakın.

Basınç sensörü, basınç uygulamadığınız halde etkinleşirse diş fırçanızı en az 10 saniye şarj etmeyi deneyin.

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