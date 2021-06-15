Philips Airfryer'ımda çizgiler veya E1 hata kodu görünüyor
Philips Airfryer'ınız açılmıyorsa ve yanıp sönen çizgiler (----) veya E1 hata kodu görünüyorsa daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.
Airfryer'ım artık açılmıyor ve yanıp sönen çizgiler gösteriyor
Airfryer'ınız bellenim güncelleme modunda. Bu güncelleme 1 dakika sürer ve Airfryer bu sırada kullanılamaz.
Airfryer'ımda E1 hata kodu görünüyor
Tekrar takmadan önce cihazın fişini prizden çekin ve 5 dakika bekleyin.
- Cihazınız düşük ortam sıcaklığında saklanmışsa cihazı tekrar fişe takmadan önce en az 15 dakika boyunca cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Ekranınızda hâlâ E1 görünüyorsa lütfen bölgenizdeki Philips Müşteri Destek ekibiyle iletişime geçin.