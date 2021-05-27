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    HD9252/90 Essential Airfryer
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    Essential Airfryer

    HD9252/90

    Airfryer'ım açılmıyor ve "---" şeklinde yanıp sönüyor.

    Airfryer'ınız bellenim güncelleme modunda. Bu güncelleme 1 dakika sürer ve Airfryer bu sırada kullanılamaz.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HD9252/90 .

    Sorun giderme

    Cihaz (4)
    Görüntü (1)
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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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