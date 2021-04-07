Philips Tıraş Makinem hangi temizleme sistemine uygun?

Philips Tıraş Makineleri, SmartClean sistemi ve Quick Clean Pod gibi bazı aksesuarlar kullanılarak temizlenebilir. Ancak tıraş makinelerinizin bu sistemlerle uyumlu olup olmadığını doğrulamanız önemlidir.

Quick Clean Pod Yalnızca kutuda bir Quick Clean Pod ile gelen tıraş makineleri bu sistemle uyumludur. Tıraş makinenizin Quick Clean Pod ile uyumlu olup olmadığını hızlı bir şekilde doğrulamak için makineyi ters çevirin ve açma/kapama düğmesine basın. Temizleme hatırlatıcısının (3 nokta) yandığını görürseniz bu tıraş makinesini temizlemek için Quick Clean Pod'u kullanabilirsiniz. Şu anda, aşağıdaki model numaraları Quick Clean Pod ile birlikte gelir:

S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.

