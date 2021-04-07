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    S5585/35 Shaver series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Shaver series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

    S5585/35

    Philips Tıraş Makinem hangi temizleme sistemine uygun?

    Philips Tıraş Makineleri, SmartClean sistemi ve Quick Clean Pod gibi bazı aksesuarlar kullanılarak temizlenebilir. Ancak tıraş makinelerinizin bu sistemlerle uyumlu olup olmadığını doğrulamanız önemlidir. 

    Quick Clean Pod

    Yalnızca kutuda bir Quick Clean Pod ile gelen tıraş makineleri bu sistemle uyumludur. Tıraş makinenizin Quick Clean Pod ile uyumlu olup olmadığını hızlı bir şekilde doğrulamak için makineyi ters çevirin ve açma/kapama düğmesine basın. Temizleme hatırlatıcısının (3 nokta) yandığını görürseniz bu tıraş makinesini temizlemek için Quick Clean Pod'u kullanabilirsiniz. Şu anda, aşağıdaki model numaraları Quick Clean Pod ile birlikte gelir:
    S5579, S5584/6, S7782/3/6/8. 
     

    SmartClean Sistemi

    Philips SmartClean Sistemi, Philips Tıraş makinenizi şarj etmek, temizlemek ve yağlamak için kullanılabilir. SmartClean Plus (model numarası 5.2) ayrıca bir kurutma programı ile birlikte gelir.

    Philips SmartClean 5.1 sistemi, Resim 1'e benzeyen 7000 Serisi ve 5000 Serisi (S51xx - S56xx) Philips tıraş makineleriyle uyumludur (Eski ve yeni modeli karşılaştıran resim ekleyin).

    Philips SmartClean 5.2 sistemi, 9000 Serisi Philips tıraş makineleriyle uyumludur.

    Görüntü tanıma, tıraş makinenizin SmartClean sistemi ile uyumlu olup olmadığını belirlemenize yardımcı olmazsa lütfen kullanım kılavuzuna bakın veya bizimle iletişime geçin. 

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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