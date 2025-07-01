Sağılmış anne sütünü nasıl saklamalıyım?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Anne sütünü Philips Avent biberon, saklama kabı veya anne sütü saklama torbası kullanarak 4 güne kadar buzdolabında (4⁰C/40⁰F altında) veya 6-12 ay boyunca dondurucuda (-18⁰C/0⁰F altında) saklayabilirsiniz. Uzun süreli saklama için derin dondurma (-20°C/-4°F'ın altında) önemle tavsiye edilir.
Önerilen saklama sıcaklıkları ve saklama aksesuarlarının nereden satın alınacağı hakkında bilgi için aşağıya bakın
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF531/11 , SCD323/20 , SCF323/11 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›