ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Sağılmış anne sütünü nasıl saklamalıyım?

Anne sütünü Philips Avent biberon, saklama kabı veya anne sütü saklama torbası kullanarak 4 güne kadar buzdolabında (4⁰C/40⁰F altında) veya 6-12 ay boyunca dondurucuda (-18⁰C/0⁰F altında) saklayabilirsiniz. Uzun süreli saklama için derin dondurma (-20°C/-4°F'ın altında) önemle tavsiye edilir.

Önerilen saklama sıcaklıkları ve saklama aksesuarlarının nereden satın alınacağı hakkında bilgi için aşağıya bakın

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF531/11 , SCD323/20 , SCF323/11 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

Sıkça Sorulan Sorular

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası