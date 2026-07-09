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Philips Destek

Philips OneBlade cihazımın bıçağını nasıl doğru şekilde değiştirebilirim?

Mükemmel tıraş performansı göstermeyen OneBlade bıçağınızı aşağıdaki talimatları izleyerek hızlıca değiştirebilirsiniz.

Daha ayrıntılı kılavuz için bu makalenin altındaki videoya göz atın.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1424/10 , QP2724/10 , QP2724/20 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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