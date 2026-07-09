Philips Destek
Philips OneBlade cihazımın bıçağını nasıl doğru şekilde değiştirebilirim?
Mükemmel tıraş performansı göstermeyen OneBlade bıçağınızı aşağıdaki talimatları izleyerek hızlıca değiştirebilirsiniz.
Daha ayrıntılı kılavuz için bu makalenin altındaki videoya göz atın.
- Bıçağı, bıçağın her iki kenarına bastırarak ve yerine oturana kadar gövdenin içine iterek gövdeye takın.
- Bıçağı gövdeden çıkarmak için bıçağın her iki kenarına bastırın ve gövdeden ayırın.
- OneBlade cihazınızı kapatın ve bıçağı her iki taraftan tutarken bıçağı ayırma düğmesini dikkatli bir şekilde yukarı doğru itin.
- Kullanılmış bıçağı uygun şekilde atın.
- Yeni bıçağı ambalajından çıkarın. Bıçağın kenarları keskindir, dikkatli olun.
- Yeni bıçağı her iki taraftan bastırarak "klik" sesini duyana kadar gövdenin içine yerleştirin.
- Gösterilen ilk modelde bıçağı ayırma sürgüsü mevcut değildir.
- Gösterilen ikinci modelde bıçağı ayırma sürgüsü mevcuttur.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1424/10 , QP2724/10 , QP2724/20 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›