2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA322/00, HD9285/96, HD9255/60. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
Philips Airfryer'ım pişirme sırasında neden bip sesi çıkarıyor?
Philips Airfryer'ımda ön ayarlar nasıl kullanılır?
Philips Airfryer Tavamdaki kauçuk tıkacı çıkarmam gerekir mi?
Philips Airfryer'ımın sepetini tavadan nasıl çıkarırım?
Philips Airfryer'ımdan plastik kokusu geliyor
Philips Airfryer'ımda hangi malzemeler ve kaplamalar kullanılıyor?
Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Philips Airfryer için nereden tarif bulabilirim?
Philips Airfryer'ımda yağı nasıl ve ne zaman kullanmalıyım?
Philips Airfryer'ımda hazırlayabileceğim donuk kızartmalar
Philips Airfryer'ımda pişirme kağıdı/folyo kullanabilir miyim?
Philips Airfryer'ımı önceden ısıtmam gerekir mi?
Philips Airfryer cihazımla ne kadar miktarda yemek hazırlayabilirim?
Philips Airfryer'ımdaki yiyecekleri neden sallamam gerekiyor?
Philips Airfryer'ımda ne tür yemekler pişirebilirim?
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Philips Airfryer'ımı nasıl temizlerim?
HomeID Uygulamasını nasıl edinebilirim?