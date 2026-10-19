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Philips Airfryer Tavamdaki kauçuk tıkacı çıkarmam gerekir mi?

Hayır, Philips Airfryer'ınızın sepetini yerinde tutmanıza yardımcı olduğu için kauçuk tıkacı çıkarmanız gerekmez. Kaybetmeniz durumunda, bu ürünü Philips çevrimiçi mağazasından sipariş edebilir veya yerel servis merkezinizle iletişime geçebilirsiniz.

Philips Airfryer Tavamdaki kauçuk tıkacı çıkarmam gerekir mi?

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA322/00, HD9285/96, HD9255/60. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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