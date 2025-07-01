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Philips Destek

Philips Airfryer'ımın sepetini tavadan nasıl çıkarırım?

Sepeti Philips Airfryer'ınızın tavasından çıkarmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Şeffaf kapağı kaydırarak açma düğmesine erişin.
  2. Açma düğmesine basın ve aynı anda Philips Airfryer'ın sepetini çıkarın. 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA322/00, HD9285/96, HD9255/60. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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