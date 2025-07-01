Philips Destek Philips Airfryer'ımın sepetini tavadan nasıl çıkarırım?

Sepeti Philips Airfryer'ınızın tavasından çıkarmak için aşağıdakileri yapın:

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA322/00, HD9285/96, HD9255/60. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›