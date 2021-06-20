Philips Satinelle Epilatörünüzün, Lady Shaver'ınızın veya Düzelticinizin model ve seri numarası cihazın sapında basılıdır.



Model numarası genellikle ürününüzü kaydederken veya modelinize özel bilgileri ararken gereklidir. Bu, BR veya HP harfleri ve ardından üç veya 4 hane ile başlar.



Seri numarası, model numarasının altına yazdırılır. Bu, ürününüzün üretim tarihini belirlemek için kullanılır ve YYWW formatındadır.

