Philips Destek Philips epilasyon cihazımda model ve seri numarası nerede bulunur?

Philips Epilatör, Kadınlara Özel Tıraş Makinesi, Düzeltici veya Yüz Tüyleri Tıraş Makinesi model ve seri numarası, cihazın sap kısmının arkasında basılıdır. Değiştirilebilir AA pillerle çalışan ürünlerde pil bölmesinin içinde de bulunabilir.



Model numarası genellikle ürününüzü kaydederken veya modeliniz hakkında bilgi ararken gereklidir. Bu numara; BRE, BRL veya BRR harflerinin ardından üç rakam veya HP ve ardından dört rakamdan oluşur.



Seri numarası, model numarasının altında yer alır. Bu, ürününüzün üretim tarihini belirlemek için kullanılır ve YYWW formatındadır.



