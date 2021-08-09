Philips Tıraş Makinemi nasıl şarj ederim?
Sahip olduğunuz modele göre Philips Tıraş Makinenizi farklı şekillerde şarj edebilirsiniz. Şarj cihazlarının hepsi tüm tıraş makineleriyle uyumlu olmadığından her zaman tıraş makinenizle birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanın.
Philips Tıraş Makinenizi prize takılan standart şarj cihazı ile şarj etme
1. Tıraş makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
2. Şarj cihazının küçük fişini tıraş makinesinin altına takın ve güç ünitesini prize takın. Tıraş makinesinin modeline bağlı olarak, şarj süresi 1 ile 8 saat arasında değişebilir.
3. Şarj işleminden sonra, güç ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.
2. Şarj cihazının küçük fişini tıraş makinesinin altına takın ve güç ünitesini prize takın. Tıraş makinesinin modeline bağlı olarak, şarj süresi 1 ile 8 saat arasında değişebilir.
3. Şarj işleminden sonra, güç ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.
Şarj standında şarj etme
Bazı Philips Tıraş Makineleri bir şarj standı ile birlikte gelir. Bunu nasıl kullanacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.
Bazı yeni model şarj standlarının alt kısmında bir ışık halkası bulunur. Tıraş makinesi şarj olurken ışık halkası yanar ve hızlı bir şekilde döner.
- Yaklaşık 5 dakika sonra ışık halkası daha yavaş dönmeye başlar. Pil artık bir tıraş için yeterli enerjiye sahiptir.
- Cihaz şarj olmaya devam ettikçe ışık halkası daha parlak hale gelir ve daha yavaş döner.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda ışık halkası tamamen yanar ve dönmeyi bırakır.
- Tıraş makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
- Şarj cihazının küçük fişini şarj standına takın ve güç ünitesini prize takın.
- Tıraş makinesini şarj standına yerleştirin.
- Şarj işleminden sonra, güç ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi şarj standından çekip çıkarın.
Bazı yeni model şarj standlarının alt kısmında bir ışık halkası bulunur. Tıraş makinesi şarj olurken ışık halkası yanar ve hızlı bir şekilde döner.
- Yaklaşık 5 dakika sonra ışık halkası daha yavaş dönmeye başlar. Pil artık bir tıraş için yeterli enerjiye sahiptir.
- Cihaz şarj olmaya devam ettikçe ışık halkası daha parlak hale gelir ve daha yavaş döner.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda ışık halkası tamamen yanar ve dönmeyi bırakır.
Kablosuz QI pedi ile şarj etme
Kablosuz QI pedi kullanarak Philips Tıraş Makinenizi nasıl şarj edeceğinizi buradan öğrenin.
Hızlı şarj: Yaklaşık 18 dakika şarj edildikten sonra, tıraş makinesi bir tıraş için yeterli pil gücüne sahiptir.
- Kablosuz Qi pedi çalışan bir elektrik prizine takın.
- Fazla sudan arındırmak için tıraş makinenizi kurulayın. Ardından şarj pedine yatay olarak yerleştirin. Tıraş makinesinin kablosuz şarj cihazının yuvasına oturduğundan emin olun.
- Tıraş makinesi doğru şekilde yerleştirildiğinde ve şarj olmak üzere bağlandığında kablosuz şarj cihazı bip sesi çıkarır ve pedin üzerindeki ışık halkası yanar.
Hızlı şarj: Yaklaşık 18 dakika şarj edildikten sonra, tıraş makinesi bir tıraş için yeterli pil gücüne sahiptir.
Philips SmartClean Sistemiyle şarj etme
|Tıraş makinesini tutucunun üzerinde ters şekilde tutun. Tıraş makinesinin ön kısmının SmartClean sistemine doğru baktığından emin olun ve aşağıdaki adımları uygulayın:
- Tıraş makinesini Smart Clean yuvasına yerleştirin
- Tıraş makinesini geriye doğru eğin
- SmartClean sisteminin üst kapağını, tıraş makinesinin yerine oturduğunu doğrulayan bir "klik" sesi duyana kadar bastırın.