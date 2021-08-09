Tıraş makinesinin kapalı olduğundan emin olun. Şarj cihazının küçük fişini şarj standına takın ve güç ünitesini prize takın. Tıraş makinesini şarj standına yerleştirin. Şarj işleminden sonra, güç ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi şarj standından çekip çıkarın.

Bazı Philips Tıraş Makineleri bir şarj standı ile birlikte gelir. Bunu nasıl kullanacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.Işık göstergesi:Bazı yeni model şarj standlarının alt kısmında bir ışık halkası bulunur. Tıraş makinesi şarj olurken ışık halkası yanar ve hızlı bir şekilde döner.- Yaklaşık 5 dakika sonra ışık halkası daha yavaş dönmeye başlar. Pil artık bir tıraş için yeterli enerjiye sahiptir.- Cihaz şarj olmaya devam ettikçe ışık halkası daha parlak hale gelir ve daha yavaş döner.- Cihaz tamamen şarj olduğunda ışık halkası tamamen yanar ve dönmeyi bırakır.