ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Philips Avent sterilizatörümün ısıtma plakasındaki beyaz/kahverengi noktaları nasıl çıkarırım?

Beyaz/kahverengi lekeler kireç birikintisidir. Suda doğal olarak bulunan ve su ısıtıldığında buharlaşmayan minerallerin kalıntıları olarak cihazlarda birikir. Su ne kadar sertse kireç o kadar hızlı birikir. Çok zararlı olmasa da, hoş görünmez, temizlenmesi zordur ve cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ya da birikintinin oluşmasına izin verilirse cihazın bileşenlerine zarar verebilir. Verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için sterilizatördeki kireci en az 2 haftada bir temizlemeniz önerilir. Cihazınızdaki kireci doğru şekilde temizlemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Philips Avent sterilizatörümün ısıtma plakasındaki beyaz/kahverengi noktaları nasıl çıkarırım?

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF291/00R1 , SCF293/00R1 , SCF291/00 .

Sıkça Sorulan Sorular

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası