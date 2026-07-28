Philips Destek Philips Avent sterilizatörümün ısıtma plakasındaki beyaz/kahverengi noktaları nasıl çıkarırım?

Beyaz/kahverengi lekeler kireç birikintisidir. Suda doğal olarak bulunan ve su ısıtıldığında buharlaşmayan minerallerin kalıntıları olarak cihazlarda birikir. Su ne kadar sertse kireç o kadar hızlı birikir. Çok zararlı olmasa da, hoş görünmez, temizlenmesi zordur ve cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ya da birikintinin oluşmasına izin verilirse cihazın bileşenlerine zarar verebilir. Verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için sterilizatördeki kireci en az 2 haftada bir temizlemeniz önerilir. Cihazınızdaki kireci doğru şekilde temizlemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Adım adım talimatlar SCF291 Philips Avent Biberon Sterilizatörü için Su haznesine 12 ml (2,5 çay kaşığı) beyaz sirke (%5 asetik asit) ve 120 ml (4 oz) su dökün. Küçük sepeti tabana yerleştirin. Kapağı sepetin üzerine yerleştirin.

Not: Küçük sepetin tabana yerleştirilmesi sıcak sıvının sıçramasını önler. Cihazı çalıştırmak için açma/kapatma düğmesine basın. Cihazı 5 dakika soğumaya bırakın. Cihazı kapatmak için açma/kapatma düğmesine basın. Cihazın soğuması için yaklaşık 5 dakika bekleyin. Su haznesini boşaltın ve iyice durulayın. Kireç izlerini süngerle temizleyin. Yeniden durulayın ve tabanı ıslak bir bezle silin.

Not: Kireç temizleme sonuçları, su sertliğine ve kireç temizleme sıklığına bağlı olarak değişebilir. Gerekirse kireç temizleme işlemini tekrarlayın. Sirke çözeltisini temizlemek için küçük sepeti ve kapağı durulayın. SCF293 Philips Avent Biberon Sterilizatörü ve Kurutucu için Su haznesine 12 ml (2,5 çay kaşığı) beyaz sirke (%5 asetik asit) ve 120 ml (4 oz) su dökün. Küçük sepeti tabana yerleştirin. Kapağı sepetin üzerine yerleştirin.

Not: Küçük sepetin tabana yerleştirilmesi sıcak sıvının sıçramasını önler. Açma/kapama düğmesini "Sterilize" moduna getirin. Ardından cihazı açmak için düğmeye basın. Cihazı 5 dakika soğumaya bırakın. Cihazı kapatmak için açma/kapatma düğmesine basın. Cihazın soğuması için yaklaşık 5 dakika bekleyin. Su haznesini boşaltın ve iyice durulayın. Kireç izlerini süngerle temizleyin. Yeniden durulayın ve tabanı ıslak bir bezle silin.

Not: Kireç temizleme sonuçları, su sertliğine ve kireç temizleme sıklığına bağlı olarak değişebilir. Gerekirse kireç temizleme işlemini tekrarlayın. Sirke çözeltisini temizlemek için küçük sepeti ve kapağı durulayın. Not: Yalnızca sitrik asit bazlı kireç gidericiler kullanın ve diğer türlerden kaçının.