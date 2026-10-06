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Philips Destek

Power Flosser başlıkları arasındaki fark nedir?

Power Flosser modelinize bağlı olarak üniteniz, şu başlıklardan biri ya da daha fazlasıyla gelir:

Başlık Numarası

F1

F2

F3

Başlık Adı

Standart

Konfor

Dörtlü Akış

Avantaj

Kir ve plağı gidermek için tek bir su akışı sağlar.

Hassas diş etlerine sahip olanlar için konfor ve kolay konumlandırma sağlayan yumuşak kauçuk başlık

Plağı nazikçe, zahmetsizce ve derinlemesine temizlemek için suyu çapraz şekilli bir akışa yönlendiren yumuşak kauçuk başlık.


 

Power Flosser başlıkları arasındaki fark nedir?

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX3801/11, HX3072/00, HX3333/24. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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