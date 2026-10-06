Power Flosser başlıkları arasındaki fark nedir?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
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Başlık Numarası
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F1
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F2
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F3
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Başlık Adı
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Standart
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Konfor
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Dörtlü Akış
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Avantaj
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Kir ve plağı gidermek için tek bir su akışı sağlar.
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Hassas diş etlerine sahip olanlar için konfor ve kolay konumlandırma sağlayan yumuşak kauçuk başlık
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Plağı nazikçe, zahmetsizce ve derinlemesine temizlemek için suyu çapraz şekilli bir akışa yönlendiren yumuşak kauçuk başlık.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX3801/11, HX3072/00, HX3333/24. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›