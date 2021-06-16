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    HC5630/15 Hairclipper series 5000 Yıkanabilir saç kesme makinesi
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Hairclipper series 5000 Yıkanabilir saç kesme makinesi

    HC5630/15

    Philips Saç Kesme Makinesiyle saçımı nasıl kesmeliyim?

    Philips Saç Kesme Makinelerini saçınızı kolayca düzeltmek için tek başınıza veya partnerinizle birlikte kullanabilirsiniz. 

    Kullanımdan önce

    Saçınızı kesmeden önce doğru ekipmana sahip olduğunuzdan emin olun. Philips Saç Kesme Makinesi veya saç kesme aparatları olan çok amaçlı bir ürün, bir ayna ve düzeltme sırasında boynunuzu ve omuzlarınızı örtmek için bir pelerin veya havlu gerekir.

    Ayrıca kesme işleminden sonra saçınızı şekillendirmek ve etrafı temizlemek için saç ürünlerini ve elektrikli süpürgeyi ulaşabileceğiniz bir yerde tutun. 

    Cildinize yapışma ve cihazın bu kısımları atlama olasılığı daha fazla olduğundan ıslak saçlarda uygulama yapmak daha zordur. Bu nedenle, saçınızı tamamen kuruduğunda kesmenizi öneririz.

    Saçınızı doğal saç uzama yönünde tarayın. 

    Başka birinin saçını keserken, saçını kestiğiniz kişinin başının göğsünüzle aynı hizada olduğundan emin olun. Bu şekilde başın tüm kısımları net bir şekilde görülebilir ve saçlara kolayca ulaşılabilir.

    Not: Sakal düzelticiler yalnızca sakalları düzeltmek için tasarlanmıştır. Baş gibi diğer vücut bölgelerinde kullanılması önerilmez. Bunun nedeni istenen sonuçların alınamaması ve cilt hasarları oluşabilmesidir.

    Kullanım talimatları

    1.    İstediğiniz tarağı saç kesme makinesinin gövdesine takın. Aparatlar doğru şekilde yerleştirilmemişse bakım seti çalışmayabilir veya istenilen sonuçları sağlamayabilir.

    2.    İstediğiniz uzunluk ayarını yapın. Bunu, uzunluk ayarlama tekerleğini döndürerek veya doğru takıp çıkarılabilir tarağı takarak yapabilirsiniz. Cihazı kullanmaya alışmak için düzeltme işlemine yüksek bir uzunluk ayarında başlayın ve istediğiniz saç uzunluğuna ulaşana kadar uzunluk ayarını kademeli olarak düşürün.

    3.    Cihazı açın.

    4.    Cihazı, saçın uzama yönünün tersine doğru hafif bir baskı uygulayarak nazik ve dengeli bir şekilde hareket ettirin. Eşit bir sonuç elde etmek için tarağın düz kısmının cildinize her zaman temas ettiğinden emin olun.

    5.    Bakım setini başınıza veya cildinize çok fazla bastırmayın. Aksi takdirde ayarları yanlışlıkla değiştirebilirsiniz ve bu düzeltme işleminin eşit olmamasına neden olabilir.

    Saçı cilde yakın bir uzunlukta kesmek (0,5 mm) veya boyun hattı ve favorileri şekillendirmek için düzelticiyi düzeltme tarağı olmadan kullanın. Kesme ünitesi temas ettiği tüm saçları kestiğinden tarak olmadan düzeltme yaparken dikkatli olun.

    6.    Kıl bölmesinde ve tarakta saç birikebilir; farklı taraflara geçerken bu kısımları temizleyin. Kesme işlemi tamamladıktan sonra cihazı kapatın ve temizleyin. Cihazı her kullanımdan sonra temizlemenizi öneririz.
    Philips Saç Kesme Makinesini kullanma

    Çocukların saçlarını kesme

    Philips, çocuklar için tasarlanmış özel saç kesme makineleri sunar. Bu saç kesme makinelerini kullanırken yetişkinlere yönelik saç kesme makinesiyle aynı talimatları uygulayın ama birkaç ek noktaya dikkat edin.
    • Optimum güvenlik amacıyla çocuklar için saç kesme makinesini her zaman bir tarakla kullanmanızı öneririz. 
    • Saç kesme makinesini temizledikten sonra kesici dişlerin üzerine bir damla yağ sürün. 
    Philips Çocuklar İçin Saç Kesme Makinesini kullanma

    Sıfıra Yakın Kesim için video eğitimi

    Philips Saç Kesme Makinenizi kullanarak evde saçınızı sıfıra yakın kesme ile ilgili video eğitimimize göz atın. 
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    Kısa Kesim için video eğitimi

    Philips Saç Kesme Makinenizi kullanarak evde saçınızı kısa kesme ile ilgili video eğitimimize göz atın. 
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