Kullanımdan önce

Saçınızı kesmeden önce doğru ekipmana sahip olduğunuzdan emin olun. Philips Saç Kesme Makinesi veya saç kesme aparatları olan çok amaçlı bir ürün, bir ayna ve düzeltme sırasında boynunuzu ve omuzlarınızı örtmek için bir pelerin veya havlu gerekir.



Ayrıca kesme işleminden sonra saçınızı şekillendirmek ve etrafı temizlemek için saç ürünlerini ve elektrikli süpürgeyi ulaşabileceğiniz bir yerde tutun.



Cildinize yapışma ve cihazın bu kısımları atlama olasılığı daha fazla olduğundan ıslak saçlarda uygulama yapmak daha zordur. Bu nedenle, saçınızı tamamen kuruduğunda kesmenizi öneririz.



Saçınızı doğal saç uzama yönünde tarayın.



Başka birinin saçını keserken, saçını kestiğiniz kişinin başının göğsünüzle aynı hizada olduğundan emin olun. Bu şekilde başın tüm kısımları net bir şekilde görülebilir ve saçlara kolayca ulaşılabilir.



Not: Sakal düzelticiler yalnızca sakalları düzeltmek için tasarlanmıştır. Baş gibi diğer vücut bölgelerinde kullanılması önerilmez. Bunun nedeni istenen sonuçların alınamaması ve cilt hasarları oluşabilmesidir.