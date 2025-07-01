Philips Destek Philips Avent elektrikli göğüs pompamı hangi sütyenlerle kullanabilirim?

Etkili süt sağmayı destekleyen rahat ve ağrısız bir deneyim için bedeninize uyan bir sütyen giymek önemlidir.

Modeliniz için aşağıdaki önerileri kontrol edin.

Philips Avent Natural Care Giyilebilir Elektrikli Göğüs Pompası Şunlardan emin olun: Esnek bir sütyen giyin.

Sütyenin bandı göğsünüze tam oturmalı ve kalkmamalıdır. Göğüslerinizin arasından sütyeninizin iç kısmına bakarken bandından ışık sızdığını görmemelisiniz.

Göğüs dokusunun desteklendiğinden emin olmak için bant, örneğin başparmağınızla esnettiğinizde 2-3 parmaktan fazla esnememelidir.

Sütyenin askıları, göğüs pompasını sütyene sabitlemek üzere uzunluğunu değiştirebilmeniz için ayarlanabilir olmalıdır. Böylece sağım sırasında hareket etmeniz halinde yerinden oynamaz. Vakum kaybolursa sütyeninizin askılarını ayarlayarak pompayı daha iyi sabitlemeye çalışın.

Telli sütyen giymeniz önerilmez. Philips Avent Eller Serbest Elektrikli Göğüs Pompası Kalkanlar ve kaplar çoğu standart sütyene ve emzirme sütyenine uyar.

Pompalama sırasında rahatsızlık hissederseniz daha esnek bir sütyene geçmeyi deneyin (ancak pompalama sırasında kapların kaymasını önlemek için çok esnek olmamalıdır).

Telli sütyen giymeniz önerilmez. Philips Avent Tekli/İkili Elektrikli Göğüs Pompası Çoğu standart emzirme sütyenine uyum sağlar.

Pompa hunisi için daha büyük kesikleri olan çoğu pompalama sütyenine uyum sağlar (pompa gövdesi sütyenin içinden takılamaz).

Kesik yerine dairesel delikleri olan bir pompalama sütyeninin kullanılması önerilmez.