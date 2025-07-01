ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Philips Avent elektrikli göğüs pompamı hangi sütyenlerle kullanabilirim?

Etkili süt sağmayı destekleyen rahat ve ağrısız bir deneyim için bedeninize uyan bir sütyen giymek önemlidir.

Modeliniz için aşağıdaki önerileri kontrol edin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF531/11 , SCF395/11 .

Sıkça Sorulan Sorular

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası