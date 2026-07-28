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Philips Avent göğüs pompamı nasıl temizlemeliyim ve dezenfekte etmeliyim?

İlk kullanımdan önce ve her sağım seansından sonra, özellikle de göğüsle ve sütle temas eden tüm parçaları temizleyin.

Pompa modeliniz için aşağıda önerilen temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini kontrol edin.

Not: Göğüsle ve sütle temas etmeyen parçaları dezenfekte etmeniz gerekmez. Elektrikli pompaların motor ünitesini ve güç adaptörünü yumuşak, nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Göğüs pompanız silikon tüpler içeriyorsa motor ünitesine sıvı girmesini önlemek için silikon tüpleri her zaman kuru tutun.

Göğüs pompanızın doğru temizlik adımlarını öğrenmek için bu videoları izleyin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF531/11 , SCF395/11 .

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