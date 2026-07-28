Philips Destek Philips Avent göğüs pompamı nasıl temizlemeliyim ve dezenfekte etmeliyim?

İlk kullanımdan önce ve her sağım seansından sonra, özellikle de göğüsle ve sütle temas eden tüm parçaları temizleyin.

Pompa modeliniz için aşağıda önerilen temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini kontrol edin.

Not: Göğüsle ve sütle temas etmeyen parçaları dezenfekte etmeniz gerekmez. Elektrikli pompaların motor ünitesini ve güç adaptörünü yumuşak, nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Göğüs pompanız silikon tüpler içeriyorsa motor ünitesine sıvı girmesini önlemek için silikon tüpleri her zaman kuru tutun.

Göğüs pompanızın doğru temizlik adımlarını öğrenmek için bu videoları izleyin.

Philips Avent Natural Care Giyilebilir Elektrikli Göğüs Pompası Göğüs pompanızı her sağım seansı için nasıl hazır ve temiz tutacağınızı öğrenin. Sterilizatörle temizleme Eller serbest giyilebilir göğüs pompanızı nasıl temizleyeceğinizi ve sterilizatörde dezenfekte edeceğinizi öğrenin. Philips Avent Eller Serbest Elektrikli Göğüs Pompası Eller serbest pompanızın doğru temizlik adımlarını öğrenmek için bu videoyu izleyin. Philips Avent Tekli/İkili Elektrikli Göğüs Pompası (tüm modeller) Philips Avent tekli veya ikili elektrikli göğüs pompanızı nasıl temizleyeceğinizi ve dezenfekte edeceğinizi bu faydalı video ile öğrenin. Philips Avent Essential Manuel Göğüs Pompası Essential Manuel Göğüs Pompanızı nasıl temizleyeceğinizi ve dezenfekte edeceğinizi öğrenmek için bu animasyonu izleyin. Philips Avent Essential Elektrikli Göğüs Pompası Essential Elektrikli Göğüs Pompanızı nasıl temizleyeceğinizi ve dezenfekte edeceğinizi öğrenin. Önemli: En iyi hijyen için göğüs pompası parçalarınızı ayrı bir kasede bekletin, yıkayın ve durulayın.