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Sonicare diş fırçamı nasıl kaydetmeliyim?

Sonicare diş fırçasını kaydederken yararlanabileceğiniz özel teklifler olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Diş fırçanızı Philips.com veya Sonicare uygulaması üzerinden kaydedebilirsiniz. Uygulama özellikli bir diş fırçası kullanıyorsanız cihazınızı yalnızca uygulama üzerinden kaydedebilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX7108/03 , HX7411/02 , HX7400/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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