Duşta kullanılabilir ve yıkanabilir cihazlar

Su geçirmez bakım setleri ve kesme makineleri güvenli bir şekilde suyla kullanılabilir ve temizlenebilir. Bununla birlikte bu cihazlar, elektrik prizine takıldığında çalışmaz. Bu cihazlar kazaları önlemek amacıyla bu şekilde tasarlanmıştır.

Bakım setinizin duşta kullanabilir olup olmadığını öğrenmek için cihazın üzerinde aşağıdaki sembolü arayın.

