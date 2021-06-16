Philips Bakım Seti cihazınızı kablolu olarak kullanıp kullanamayacağınızı merak ediyorsanız aşağıdaki önerimize göz atın.
Philips Bakım Setimi prize takılı kullanabilir miyim?
Duşta kullanılabilir ve yıkanabilir cihazlar
Su geçirmez bakım setleri ve kesme makineleri güvenli bir şekilde suyla kullanılabilir ve temizlenebilir. Bununla birlikte bu cihazlar, elektrik prizine takıldığında çalışmaz. Bu cihazlar kazaları önlemek amacıyla bu şekilde tasarlanmıştır.
Bakım setinizin duşta kullanabilir olup olmadığını öğrenmek için cihazın üzerinde aşağıdaki sembolü arayın.
Bakım setinizin duşta kullanabilir olup olmadığını öğrenmek için cihazın üzerinde aşağıdaki sembolü arayın.
Yıkanamaz cihazlar
Bazı Philips Bakım Setleri yalnızca kuru kullanıma yöneliktir. Bu cihazlar suyla kullanılamaz veya yıkanamaz. Bu tür cihazlar elektrik prizine takılıyken kullanılabilir.
Cihazınızın yıkanamaz olup olmadığını öğrenmek için üzerinde aşağıdaki sembolü arayın.
Cihazınızın yıkanamaz olup olmadığını öğrenmek için üzerinde aşağıdaki sembolü arayın.
Yıkanabilir cihazlar
Kuru kullanıma yönelik bazı Philips Bakım Setleri suyla temizlenebilir. Bu cihazlar elektrik prizine takılıyken kullanılabilir. Bununla birlikte bu cihazları suyla temizlemeye başlamadan önce elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.
Bu tür yıkanabilir cihazlar üzerinde aşağıdaki simge bulunur.
Hala cihazının kullanımıyla ilgili sorularınız varsa lütfen ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun veya bizimle iletişime geçin.
Bu tür yıkanabilir cihazlar üzerinde aşağıdaki simge bulunur.
Hala cihazının kullanımıyla ilgili sorularınız varsa lütfen ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun veya bizimle iletişime geçin.