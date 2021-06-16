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    HC3525/15 Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

    HC3525/15

    Philips Bakım Setimi prize takılı kullanabilir miyim?

    Philips Bakım Seti cihazınızı kablolu olarak kullanıp kullanamayacağınızı merak ediyorsanız aşağıdaki önerimize göz atın.
     

    Duşta kullanılabilir ve yıkanabilir cihazlar

    Su geçirmez bakım setleri ve kesme makineleri güvenli bir şekilde suyla kullanılabilir ve temizlenebilir. Bununla birlikte bu cihazlar, elektrik prizine takıldığında çalışmaz. Bu cihazlar kazaları önlemek amacıyla bu şekilde tasarlanmıştır.
    Bakım setinizin duşta kullanabilir olup olmadığını öğrenmek için cihazın üzerinde aşağıdaki sembolü arayın.
     
    Philips su geçirmez bakım setleri

    Yıkanamaz cihazlar

    Bazı Philips Bakım Setleri yalnızca kuru kullanıma yöneliktir. Bu cihazlar suyla kullanılamaz veya yıkanamaz. Bu tür cihazlar elektrik prizine takılıyken kullanılabilir.
    Cihazınızın yıkanamaz olup olmadığını öğrenmek için üzerinde aşağıdaki sembolü arayın.
     
    Philips yıkanmayan bakım setleri

    Yıkanabilir cihazlar

    Kuru kullanıma yönelik bazı Philips Bakım Setleri suyla temizlenebilir. Bu cihazlar elektrik prizine takılıyken kullanılabilir. Bununla birlikte bu cihazları suyla temizlemeye başlamadan önce elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.
    Bu tür yıkanabilir cihazlar üzerinde aşağıdaki simge bulunur.
    Hala cihazının kullanımıyla ilgili sorularınız varsa lütfen ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun veya bizimle iletişime geçin.

     
    Philips yıkanabilir bakım setleri

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HC3525/15 , HC5630/15 , HC3420/80 , HC5440/85 , BG5020/15 , MG7745/15 , BG1024/15 , BT5502/15 , MG3720/15 , BT7512/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , MG5716/15 , HC3520/15 , BT3206/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BG3015/15 , MG3710/15 , MG7720/15 , MG7710/15 , MG5730/15 , MG3747/15 , MG3730/15 , BT7204/80 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG3740/15 , MG7715/15 , MG7730/15 , MG5740/15 , QG3381/15 , BG105/10 , BT5200/16 , BT405/15 , QG410/15 , QG3337/15 , BT1000/15 , MG1100/16 , BG105/11 , BG2028/15 , QG3329/15 , QT4011/15 , HC3400/15 , HC5440/80 , HC3420/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QG3320/15 , QG3380/16 , QG3371/16 , QG3340/16 , QG3330/15 , BG2024/15 , QT4090/15 , QT4045/70 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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