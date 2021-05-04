Philips Düzeltici veya Saç Kesme Makinesine sahipseniz ve model ve seri numarasının nerede yer aldığını öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
Model numarası, genellikle ürününüzü kaydederken veya modele özgü bilgi ararken gereklidir. Seri numarası, cihazınızın üretim tarihini belirlemek için kullanılabilir.
Philips Erkek Bakım Setinde model ve seri numarası nerede bulunur?
Cihazın arkasında
OneBlade gibi bazı bakım setlerinde model ve seri numaraları gövdenin arkasında yer alır. Model numarası genellikle 2 harfle başlar ve ardından 4 rakam içerir, ör. QP2540. Seri numarası YYHH (Yıl ve hafta) biçimindedir.
Cihazın üstünde
Bazı saç kesme makinelerinde ve sakal düzelticilerde model numarası cihazın üzerinde, kesici dişlerin hemen altında yer alır. Seri numarası genellikle kesme ünitesinin altında yer alır. Bakım setinizin üst kısmını çıkarın ve YYHH biçiminde 4 rakamı bulmaya çalışın, ör. 1823.
Gövdenin içinde
Burun kılı alma makinelerinde model ve seri numarası pil bölmesinin içinde yer alır. Makine gövdesinin alt kısmını çıkarın ve pil bölmesine bakın. Model ve seri numarası burada bulunur.