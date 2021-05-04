Philips Düzeltici veya Saç Kesme Makinesine sahipseniz ve model ve seri numarasının nerede yer aldığını öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Model numarası, genellikle ürününüzü kaydederken veya modele özgü bilgi ararken gereklidir. Seri numarası, cihazınızın üretim tarihini belirlemek için kullanılabilir.

