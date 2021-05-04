  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Ürünler
    HC3525/15 Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
    Ürünü görüntüle

    Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

    HC3525/15

    Philips Erkek Bakım Setinde model ve seri numarası nerede bulunur?

    Philips Düzeltici veya Saç Kesme Makinesine sahipseniz ve model ve seri numarasının nerede yer aldığını öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
    Model numarası, genellikle ürününüzü kaydederken veya modele özgü bilgi ararken gereklidir. Seri numarası, cihazınızın üretim tarihini belirlemek için kullanılabilir.
     

    Cihazın arkasında

    OneBlade gibi bazı bakım setlerinde model ve seri numaraları gövdenin arkasında yer alır. Model numarası genellikle 2 harfle başlar ve ardından 4 rakam içerir, ör. QP2540. Seri numarası YYHH (Yıl ve hafta) biçimindedir.
     
    Model ve Seri numarası Philips Bakım Seti

    Cihazın üstünde

    Bazı saç kesme makinelerinde ve sakal düzelticilerde model numarası cihazın üzerinde, kesici dişlerin hemen altında yer alır. Seri numarası genellikle kesme ünitesinin altında yer alır. Bakım setinizin üst kısmını çıkarın ve YYHH biçiminde 4 rakamı bulmaya çalışın, ör. 1823.
     
    Model ve Seri numarası Philips Bakım Seti

    Gövdenin içinde

    Burun kılı alma makinelerinde model ve seri numarası pil bölmesinin içinde yer alır. Makine gövdesinin alt kısmını çıkarın ve pil bölmesine bakın. Model ve seri numarası burada bulunur.
    Model ve Seri numarası Philips Burun Kılı Alma Makinesi

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HC3525/15 , QP2620/20 , NT3650/16 , HC5630/15 , NT1650/16 , BG5020/15 , MG7745/15 , BG1024/15 , BT5502/15 , MG3720/15 , BT7512/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , MG5716/15 , QP6505/20 , HC3520/15 , BT3206/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BG3015/15 , MG3710/15 , MG7720/15 , MG7710/15 , MG5730/15 , MG3747/15 , MG3730/15 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG3740/15 , MG7715/15 , MG5740/15 , QP2520/30 , QP2510/11 , BG105/10 , QP2520/20 , QG410/15 , QG3337/15 , NT1150/10 , BG105/11 , QG3329/15 , QT4011/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QG3320/15 , QG3330/15 , NT9130/16 , QT4090/15 , QT4045/70 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

    Sorun giderme

    Cihaz (3)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)

    Ürün numarasına göre arayın.

    Terimleri ara
    Önerilen sonuçlar
      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
      Kutuya bakın
      Ürünün içine bakın
      Ürüne bakın
      Kılavuza bakın
      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
      {words} için arama sonuçları ({number} ürün)

      Ülkeniz dışında bulunan {number} adet ürün bulduk; bu yüzden yerel promosyonlar geçerli olmayabilir.

      Ürünleri göster Ürünleri sakla

      1'den fazla ürün bulduk.

      Lütfen ürün numaranızın son iki rakamına göre modelinizi seçin; örneğin RQ1280/21.

      Ürün resmi

      Ürün açıklaması

      Model numarası

      Tüm ürünlere dön
      Ürününüzü kaydettirin
      Ürününüzü kaydettirin

      Ürününüzün garanti kapsamını takip edin

      Nakit iadesi, hediyeler ve özel teklifler için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Ürününüzü kaydettirin

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Sıkça Sorulan Sorular
      Şartlar ve koşullar
      İadeler
      Sipariş Takibi