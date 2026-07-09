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Philips Destek

Philips bakım setimin veya saç kesme makinemin model veya seri numarasını nerede bulabilirim?

Philips bakım setinizin, saç kesme makinenizin veya OneBlade'inizin model veya seri numarasını öğrenmek için lütfen aşağıdaki kılavuza başvurun.

Philips ürününüzü kaydetmek veya ürüne özel bilgileri bulmak için model numarasını kullanabilirsiniz. Bu arada, seri numarası Philips'in ürününüzü ne zaman ürettiğini gösterir.

İpucu: Genellikle aynı modelin farklı sürümleri vardır. Bunların her birinde ek özellikler veya aksesuarlar bulunur. Modelinizi model numarasının sonundaki bir eğik çizgi sonrasında gelen iki basamağı kullanarak tanımlayabilirsiniz. Ek rakamlar ürünün üzerine basılmamıştır ancak bunları ambalajda veya ödeme makbuzunda bulabilirsiniz.
 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: MG7935/15 , BT3617/15 , MG3915/15 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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