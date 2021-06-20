Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo ve PowerPro Aqua cihazınızın fırçasının altına kir veya saç sıkışabilir. Bu, döner fırçanın sıkışmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için lütfen kablosuz elektrikli süpürgenizin fırçasını temizlemek üzere aşağıdaki adımları izleyin: 1. Cihazı kapatın ve filtre düğmesine tıklayarak filtreyi çıkarın 2. Köpük filtreyi çıkarın 3. Köpük filtreyi musluk suyuyla temizleyin 4. Filtreyi cihaza geri takmadan önce 24 saat kurumasını bekleyin

Döner fırça sıkışmıştır

Kablosuz elektrikli süpürgenizin döner fırçası sıkışmışsa bu sorunu çözmek için aşağıdaki adım adım talimatları izleyin:



1. Cihazı kapatın

2. Başlığın kapağını açın ve fırçayı çıkarın

3. Döner fırça çevresinde biriken saçları, ipleri ve diğer kirleri bir makasla kesin

4. Döner fırçayı başlığa geri takın ve kapağı kapatın



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