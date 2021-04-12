Philips SpeedPro Max ve Philips SpeedPro Elektrikli Süpürgeler birbirine benzer görünebilir, ancak özellikle iç kısımlarında önemli farklılıklar vardır. Philips SpeedPro ve Philips SpeedPro Max farklı motorlara, elektronik devrelere ve başlıklara sahiptir. Bu nedenle, Philips SpeedPro Max ve Philips SpeedPro Elektrikli Süpürgenizin başlıkları birbirleriyle uyumlu değildir ve/veya çalışmaz. Aralık temizleme başlığı ve araç temizleme seti gibi diğer tüm aksesuarlar hem SpeedPro hem de SpeedPro Max Elektrikli Süpürgelerle uyumludur.