Philips OneBlade'inizi kullanırken düzeltme tarağı düşüyorsa sorunun temel nedenini belirlemek ve gidermek için sorun giderme önerilerimize göz atın.
Philips OneBlade'imin düzeltme tarağı sürekli düşüyor
Tarak düzgün takılmamıştır
Düzeltme tarağını Philips OneBlade'inize takarken bir "klik" sesi duyduğunuzdan emin olun. Bu, aparatın doğru bir şekilde takıldığı ve kullanıma hazır olduğu anlamına gelir. OneBlade'inizi düzeltme tarağını düzgün bir şekilde takmadan kullanmaya çalışırsanız aparat, kullanım esnasında düşebilir ve soruna yol açabilir.
Tarak kırılmıştır
Hasar görmüş veya herhangi bir yerinden kırılmış olup olmadığını görmek için tarağı ayrıntılı bir şekilde kontrol edin. Tarağın arka kısmına özellikle dikkat edin. Burada OneBlade gövdesine takılması gereken ufak braketler bulunur. Bu parçalar kırıksa tarak düzgün bir şekilde takılmaz. Çevrimiçi mağazamızdan bir yedek parça satın alın veya daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.