Hasar görmüş veya herhangi bir yerinden kırılmış olup olmadığını görmek için tarağı ayrıntılı bir şekilde kontrol edin. Tarağın arka kısmına özellikle dikkat edin. Burada OneBlade gövdesine takılması gereken ufak braketler bulunur. Bu parçalar kırıksa tarak düzgün bir şekilde takılmaz. Çevrimiçi mağazamızdan bir yedek parça satın alın veya daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.