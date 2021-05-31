Kullandığınız OneBlade modeline uygun şarj cihazını kullanmak çok önemlidir. Yalnızca Philips OneBlade'inizle birlikte sunulan orijinal şarj cihazını kullanmanızı öneririz. Orijinal şarj cihazı, OneBlade'inizin şarj yuvasına tam uyan bir yapıya sahiptir. Ayrıca şarj için uygun voltajı sunar.

OneBlade'inize farklı bir şarj cihazı bağlamak, cihazınızın hasar görmesine neden olabilir. Bu nedenle şarj cihazının şeklini daima kontrol edin ve OneBlade'inizle kullanılması önerilen şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.

OneBlade'inizle kullanmak üzere yeni bir şarj cihazına ihtiyacınız varsa çevrimiçi mağazamıza göz atabilirsiniz. Hangi şarj cihazının OneBlade modelinizle uyumlu olduğunu bilmiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.