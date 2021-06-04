Philips Saç Bakım Setimin/Saç Kesme Makinemin pili çok çabuk bitiyor

Philips Saç Bakım Setinizin/Saç Kesme Makinenizin pili beklediğinizden daha hızlı bitiyorsa bu sorunu çözmek için sorun giderme önerilerimizi uygulayın.

Bakım setiniz tam olarak şarj olmamıştır Philips Bakım Setinizi ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Ni-MH pile sahip cihazların normal şarj süresi 1 saattir ancak ilk kullanımdan önce 3 saat boyunca şarj etmenizi öneririz. Bakım setinizin modeline bağlı olarak ekranında şarj göstergesi bulunabilir. Bu gösterge pilinizin neredeyse boş olduğunu gösterdiğinde bakım setinizi yeniden şarj edin.



Şarj göstergesi bulunmuyorsa bakım setiniz normalden daha yavaş çalıştığında veya düzeltme hızından memnun olmadığınızda cihazınızı şarj etmelisiniz. Bakım seti tamamen şarj edildiğinde yeniden şarj edilmeden önce birden çok kez kullanılabilir.



Not: Şarj etme talimatları, bakım seti modeline bağlı olarak değişebilir. Özel şarj önerileri alabilmek için lütfen kullanım kılavuzuna danışın.

Kıllarınız kalın tellidir Saçınız ve/veya sakalınız çok kalın telli veya çok uzunsa Philips Bakım Setinizin saçınızı veya sakalınızı düzeltmek veya kesmek için daha fazla güce ihtiyacı olacaktır. Bu durumda bakım setinizin pili normalden hızlı bitebilir.



Cihazınızda tam bir düzeltme işlemi için yeterli pil olduğundan emin olmak için bakım setinizi tamamen şarj edin.

Bakım setinin kesme ünitesi kirlenmiştir Bakım setinizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kıllar veya kalıntılar cihaza sıkışarak performansını etkileyebilir.



Bakım setinizi temizlemeden önce yıkanabilir mi yoksa yalnızca kuru temizlemeye uygun mu olduğunu belirleyin.



Yıkanabilir bakım setleri

Bu cihazların üzerinde musluk veya duş simgesi bulunur. Bu cihazları temizlemek için aparatları ve kesiciyi çıkarıp altındaki alanı suyla temizleyin.

Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın. Aparatları bakım setine tekrar takmadan önce her birini ayrı ayrı yıkayıp kurulayın.



Yıkanmayan bakım setleri

Bu cihazlarda üzerinde çarpı işareti bulunan musluk simgesi yer alır. Bu cihazlar suyla yıkanamaz. Aparatları çıkardığınızda, altındaki alanı birlikte verilen küçük fırçayla veya pamuklu bir çubuk yardımıyla temizleyin.



Yıkanabilir aparatlara sahip yıkanmayan bakım setleri

Bazı Philips Düzeltici modelleri yıkanmaz ancak aparatları yıkanabilir. Bu cihazlarda, aparatları yıkamak için çıkarın. Bakım setine tekrar takmadan önce aparatların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Aşağıdaki talimat videosunu izleyerek bu tür cihazları nasıl temizleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.



Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın. Play Pause