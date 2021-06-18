Kamera izinleriniz etkin olduğu halde Philips NutriU tarifi için fotoğraf çekemiyorsanız lütfen normal bir fotoğraf çekerken kameranızın düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Normal fotoğraf çekemiyorsanız kameranızla ilgili bir sorun vardır.

Normal fotoğraf çekebiliyorsanız ve kamera izinleriniz etkinse lütfen bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olabilmek için işletim sisteminizin sürümünü (iOS, Android, yüklü sürüm) ve cihazınızın modelini öğrenmemiz gerekir.