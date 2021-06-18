Philips NutriU Uygulaması tarifi için fotoğraf çekemiyorsanız veya kitaplıktan görüntü seçemiyorsanız size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Aşağıdaki ipuçlarını ve püf noktalarını uygulayın.
Philips NutriU Uygulaması tarifim için görüntü seçemiyorum veya fotoğraf çekemiyorum
Kamera izinleri etkin değil
Lütfen kamera izinlerinizin etkin olup olmadığını kontrol edin.
Bunu cihaz ayarlarınızdan (genellikle gizlilik bölümünden, kamera bölümünden veya doğrudan uygulama yönetiminden) kontrol edebilirsiniz.
Kameranızla ilgili bir sorun var
Kamera izinleriniz etkin olduğu halde Philips NutriU tarifi için fotoğraf çekemiyorsanız lütfen normal bir fotoğraf çekerken kameranızın düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Normal fotoğraf çekemiyorsanız kameranızla ilgili bir sorun vardır.
Normal fotoğraf çekebiliyorsanız ve kamera izinleriniz etkinse lütfen bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olabilmek için işletim sisteminizin sürümünü (iOS, Android, yüklü sürüm) ve cihazınızın modelini öğrenmemiz gerekir.