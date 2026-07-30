2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX6870/47 , HX9379/89 , HX9396/89 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
Diş fırçamı şarj etmek için Sonicare AirFloss şarj cihazımı kullanabilir miyim?
Sonicare diş fırçam için nereden aksesuar satın alabilirim?
Sonicare uygulamasında rehberli fırçalama nasıl çalışır?
Sonicare'imdeki basınç sensörünü nasıl etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirim?
Sonicare uygulaması hangi ülkelerde mevcuttur?