Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin. Pil göstergesi yanıp sönüyor mu veya bir bip sesi duyuyor musunuz? Yanıt evetse diş fırçanızın şarj edilmesi gerekir.

Fırçanızı şarj ederken Philips Sonicare Diş Fırçanızla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Şarj bileşenleri birbirinin yerine kullanılamaz. DiamondClean gövdesi kullanıyorsanız uyumlu bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olmak için aşağıdaki çizelgeye bakın.

Gövde Adı DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Gövdenin altındaki kod HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Şarj cihazı tabanının altındaki kod HX9100 Tür: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Tür: CBA5001, CBA4001

Ayrıca, diş fırçanızı şarj etmek için taktığınız elektrik prizinin çalıştığından emin olun.

Şarj süreleri, diş fırçası modeline göre değişebilir. Şarj etme hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunuza bakın.