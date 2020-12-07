Philips Sonicare Diş Fırçam çalışmıyor
Philips Sonicare Diş Fırçanız artık çalışmıyor mu? Güç düğmesine bastığınızda titreşim meydana gelmiyorsa bu olası sebepleri ve çözümleri inceleyerek sorunu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz.
Diş fırçası şarj edilmemiştir
Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin. Pil göstergesi yanıp sönüyor mu veya bir bip sesi duyuyor musunuz? Yanıt evetse diş fırçanızın şarj edilmesi gerekir.
Fırçanızı şarj ederken Philips Sonicare Diş Fırçanızla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Şarj bileşenleri birbirinin yerine kullanılamaz. DiamondClean gövdesi kullanıyorsanız uyumlu bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olmak için aşağıdaki çizelgeye bakın.
Ayrıca, diş fırçanızı şarj etmek için taktığınız elektrik prizinin çalıştığından emin olun.
Şarj süreleri, diş fırçası modeline göre değişebilir. Şarj etme hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunuza bakın.
Fırçanızı şarj ederken Philips Sonicare Diş Fırçanızla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Şarj bileşenleri birbirinin yerine kullanılamaz. DiamondClean gövdesi kullanıyorsanız uyumlu bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olmak için aşağıdaki çizelgeye bakın.
|Gövde Adı
|DiamondClean
|DiamondClean Smart
|DiamondClean 9000
|Gövdenin altındaki kod
|HX93, HX934, HX935, HX936, HX937
|HX992, HX993
|HX991
|Şarj cihazı tabanının altındaki kod
|HX9100
|Tür: CBA1001, CBA2001, CBA3001
|Tür: CBA5001, CBA4001
Ayrıca, diş fırçanızı şarj etmek için taktığınız elektrik prizinin çalıştığından emin olun.
Şarj süreleri, diş fırçası modeline göre değişebilir. Şarj etme hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunuza bakın.
Güç düğmesi sıkışmıştır
Güç düğmesinin etrafındaki küçük boşlukta diş macunu kalıntıları birikebilir. Bu, güç düğmesinin sıkışmasına ve düzgün şekilde çalışmamasına neden olabilir. Güç düğmesini ve etrafındaki alanı nemli bir bezle temizleyerek kalıntı kalmadığından emin olun. Her kullanımdan sonra fırça başlığını çıkarmanız ve kalıntıları temizlemek için fırça başlığını ve gövdeyi su altında durulamanızı öneririz.
Smart Diş Fırçaları için ürün yazılımı güncellemelerini kontrol edin
Akıllı bir diş fırçası kullanıyorsanız fırçanın uygulamaya bağlıyken yazılım güncellemeleri yaptığını unutmayın. Bu, ürün yazılımı güncellemeleriyle gerçekleşir. Bu güncellemelerden bazıları şarj etme özelliğini geliştirir.
Diş fırçası gövdenizde en son ürün yazılımının yüklü olup olmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:
Philips Sonicare uygulamasının en son sürümünü App Store veya Google Play'den güncelleyin (veya indirin).
Philips Sonicare uygulamasını açın
Sol üst köşedeki menü simgesine dokunun
[Ürünlerim] "My Products" bölümüne gidin
Diş fırçanızı seçin
Güncelleme olup olmadığını görmek için [Gövde güncellemesi] "Handle update" öğesini seçin
Mevcut güncellemeler varsa lütfen Philips Sonicare uygulamasındaki talimatları izleyerek gövdenizin ürün yazılımını güncelleyin
Yukarıdaki sorun giderme ipuçlarının tümünü denemenize rağmen diş fırçanız hâlâ çalışmıyorsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
Diş fırçası gövdenizde en son ürün yazılımının yüklü olup olmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:
Philips Sonicare uygulamasının en son sürümünü App Store veya Google Play'den güncelleyin (veya indirin).
Philips Sonicare uygulamasını açın
Sol üst köşedeki menü simgesine dokunun
[Ürünlerim] "My Products" bölümüne gidin
Diş fırçanızı seçin
Güncelleme olup olmadığını görmek için [Gövde güncellemesi] "Handle update" öğesini seçin
Mevcut güncellemeler varsa lütfen Philips Sonicare uygulamasındaki talimatları izleyerek gövdenizin ürün yazılımını güncelleyin
Yukarıdaki sorun giderme ipuçlarının tümünü denemenize rağmen diş fırçanız hâlâ çalışmıyorsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.