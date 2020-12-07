  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Ürünler
    HX6870/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
    Ürünü görüntüle

    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası

    HX6870/47

    Philips Sonicare Diş Fırçam çalışmıyor

    Philips Sonicare Diş Fırçanız artık çalışmıyor mu? Güç düğmesine bastığınızda titreşim meydana gelmiyorsa bu olası sebepleri ve çözümleri inceleyerek sorunu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz.

    Diş fırçası şarj edilmemiştir

    Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin. Pil göstergesi yanıp sönüyor mu veya bir bip sesi duyuyor musunuz? Yanıt evetse diş fırçanızın şarj edilmesi gerekir. 
    Fırçanızı şarj ederken Philips Sonicare Diş Fırçanızla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Şarj bileşenleri birbirinin yerine kullanılamaz. DiamondClean gövdesi kullanıyorsanız uyumlu bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olmak için aşağıdaki çizelgeye bakın. 
    Gövde AdıDiamondCleanDiamondClean SmartDiamondClean 9000
    Gövdenin altındaki kodHX93, HX934, HX935, HX936, HX937HX992, HX993HX991
    Şarj cihazı tabanının altındaki kodHX9100Tür: CBA1001, CBA2001, CBA3001Tür: CBA5001, CBA4001

    Ayrıca, diş fırçanızı şarj etmek için taktığınız elektrik prizinin çalıştığından emin olun. 
    Şarj süreleri, diş fırçası modeline göre değişebilir. Şarj etme hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunuza bakın.

    Güç düğmesi sıkışmıştır

    Güç düğmesinin etrafındaki küçük boşlukta diş macunu kalıntıları birikebilir. Bu, güç düğmesinin sıkışmasına ve düzgün şekilde çalışmamasına neden olabilir. Güç düğmesini ve etrafındaki alanı nemli bir bezle temizleyerek kalıntı kalmadığından emin olun.  Her kullanımdan sonra fırça başlığını çıkarmanız ve kalıntıları temizlemek için fırça başlığını ve gövdeyi su altında durulamanızı öneririz.
     

    Smart Diş Fırçaları için ürün yazılımı güncellemelerini kontrol edin

    Akıllı bir diş fırçası kullanıyorsanız fırçanın uygulamaya bağlıyken yazılım güncellemeleri yaptığını unutmayın. Bu, ürün yazılımı güncellemeleriyle gerçekleşir. Bu güncellemelerden bazıları şarj etme özelliğini geliştirir.

    Diş fırçası gövdenizde en son ürün yazılımının yüklü olup olmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:

    Philips Sonicare uygulamasının en son sürümünü App Store veya Google Play'den güncelleyin (veya indirin).
    Philips Sonicare uygulamasını açın
    Sol üst köşedeki menü simgesine dokunun
    [Ürünlerim] "My Products" bölümüne gidin
    Diş fırçanızı seçin
    Güncelleme olup olmadığını görmek için [Gövde güncellemesi] "Handle update" öğesini seçin
    Mevcut güncellemeler varsa lütfen Philips Sonicare uygulamasındaki talimatları izleyerek gövdenizin ürün yazılımını güncelleyin

    Yukarıdaki sorun giderme ipuçlarının tümünü denemenize rağmen diş fırçanız hâlâ çalışmıyorsa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

    Sorun giderme

    Gürültü (1)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)
    Uygulamalar (1)
    Titreşim (1)

    Ürün numarasına göre arayın.

    Terimleri ara
    Önerilen sonuçlar
      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
      Kutuya bakın
      Ürünün içine bakın
      Ürüne bakın
      Kılavuza bakın
      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
      {words} için arama sonuçları ({number} ürün)

      Ülkeniz dışında bulunan {number} adet ürün bulduk; bu yüzden yerel promosyonlar geçerli olmayabilir.

      Ürünleri göster Ürünleri sakla

      1'den fazla ürün bulduk.

      Lütfen ürün numaranızın son iki rakamına göre modelinizi seçin; örneğin RQ1280/21.

      Ürün resmi

      Ürün açıklaması

      Model numarası

      Tüm ürünlere dön
      Ürününüzü kaydettirin
      Ürününüzü kaydettirin

      Ürününüzün garanti kapsamını takip edin

      Nakit iadesi, hediyeler ve özel teklifler için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Ürününüzü kaydettirin

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Sıkça Sorulan Sorular
      Şartlar ve koşullar
      İadeler
      Sipariş Takibi